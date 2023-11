Da oltre novant’anni, Latuta è il punto di riferimento per l’acquisto di abbigliamento da lavoro personalizzabile

I capi d’abbigliamento da indossare sul lavoro, sia che si operi in ambito edile o in quello della ristorazione, devono essere sicuri, performanti e di alta qualità. È proprio per fornire una risposta puntuale ad ogni esigenza che Latuta, impresa italiana attiva dal 1933, offre al proprio pubblico un catalogo completo e costantemente aggiornato, di cui fanno parte oltre 1.000 opzioni. A ciò si uniscono diversi vantaggi esclusivi, come gli sconti quantità, i preventivi su misura e le spedizioni rapide.

Le categorie in cui si articola l’e-commerce Latuta.com sono otto: Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico. Tra i brand disponibili, invece, possiamo ricordare Rossini, U-Power, Egochef, Pukka e Giblor’s.

Gli acquisti online si realizzano in pochissimi passaggi. Latuta non prevede alcun quantitativo minimo, è possibile ordinare anche un singolo pezzo e personalizzare gli indumenti desiderati mediante serigrafie o ricami. A ciò si uniscono convenienti sconti quantità, anche su taglie e colori assortiti. Non c’è quindi da stupirsi se, ogni anno, vengono gestiti oltre 25.000 ordini.

In caso di dubbi, necessità di informazioni extra o per elaborare un preventivo online, gli utenti possono sempre fare affidamento sul preparato servizio di customer care multi-canale, composto da professionisti e appassionati.

Ma veniamo ora ai prodotti disponibili. La sezione Chef & Horeca, innanzitutto, include abbigliamento da cucina, fra cui divise da cuoco, giacche da cuoco, scarpe e grembiuli da cucina, ma anche abbigliamento da sala (magliette per barman e grembiuli per barman e cameriere) e abbigliamento hotelleria, come gilet e camicie da lavoro, gonne, pantaloni e diversi accessori, quali papillon e cravatte.

Per ciò che riguarda il settore sanitario, Latuta offre pantaloni e casacche sanitarie, cuffie chirurgiche (sia in tinta unita che a fantasia), zoccoli sanitari e camici medici, perfetti per OSS, veterinari, dentisti e non solo. Oltre a permettere a chi li indossa di svolgere le proprie mansioni in completa sicurezza, questi articoli trasmettono anche fiducia e professionalità ai pazienti.

Spazio, poi, alle soluzioni dedicate all’ambito edile e industriale. In questo caso, è semplice individuare abbigliamento da lavoro generico, pensato per meccanici, operai, carpentieri e saldatori, ma anche abbigliamento ad alta visibilità, abbigliamento termico, calzature e stivali antinfortunistici.

Latuta.com, naturalmente, ha pensato anche agli altri settori lavorativi. L’obiettivo dell’azienda, del resto, è quello di vestire, dalla testa ai piedi, ogni professionista. Fra le altre opzioni acquistabili online, infine, possiamo ricordare divise scolastiche e universitarie, dispositivi di protezione individuale (come cuffie monouso e mascherine filtranti), capi d’abbigliamento per maggiordomi, colf e addetti alle pulizie, uniformi per parrucchieri, estetisti e barbieri e indumenti promozionali.