Cresce del 51% la Linea sciroppi di Bios Line

I suoi prodotti sono disponibili in oltre 5 mila punti vendita (farmacie, parafarmacie ed erboristerie) dove, nei primi dieci mesi dell’anno, hanno fatto registrare un incremento delle vendite del 9%. Bios Line, che realizza e distribuisce integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici naturali per il benessere e la cura della persona, amplia sempre più l’offerta di integratori rispondendo alla crescente richiesta di prodotti su base fitoterapica. Alcuni di questi integratori si dimostrano veri e èpropri campioni di crescita come per il Larimucil Tosse e Gola, la linea di sciroppi a base di Arabinogalattani del Larice, (polisaccaridi che hanno la capacità di assorbire l’acqua e aiutano a formare una barriera protettiva ed emolliente che aiuta ad attenuare l’irritazione delle mucose) che cresce del 51% e di Apix Propoli marchio consolidato e di riferimento per il pubblico che ricerca soluzioni naturali contro i disturbi invernali. Bios Line ha nella linea Principium la protagonista indiscussa della crescita ma propone tantissime altre referenze di successo. (G.N.)