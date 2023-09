Co.Mark: i prodotti piemontesi conquistano i mercati internazionali

Durante lo scorso anno la vendita all’estero dei prodotti piemontesi ha portato la Regione a raggiungere la quota del 9,4% dell’export totale del Paese. Sono i dati riportati nella recensione dell’ISTAT sul commercio estero e le attività internazionali delle imprese italiane, che mette a disposizione degli operatori economici i commenti degli analisti sull’andamento delle esportazioni.

I ricercatori dell’Istituto fanno emergere la vitalità e la competitività delle pmi italiane, tra i principali fattori che hanno contribuito alla crescita. Le opinioni degli analisti sottolineano infatti la crescita dell’export nazionale: le vendite all’estero del Made in Italy hanno raggiunto i 624 miliardi di euro. In questo scenario emergono le performance ottenute dal Piemonte, che si colloca tra le regioni in cui è presente il maggior numero di operatori all’export.

Stando alle opinioni dei ricercatori, gli Stati Uniti e la Francia si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto tra i principali operatori commerciali esteri, seguiti dalla Spagna, dalla Svizzera e dal Regno Unito. La recensione riporta inoltre i commenti degli esperti sui prodotti manifatturieri italiani che detengono le quote maggiori sull’export mondiale di merci: i materiali da costruzione in terracotta (22,89%), il cuoio conciato e lavorato, le borse, gli articoli da viaggio e la pelletteria (13,18%) e i prodotti da forno (13,12%). Secondo le opinioni dell’ISTAT, gli incrementi più significativi delle quote sulle esportazioni mondiali sono state ottenute dai prodotti vegetali di bosco non legnosi, che passano dall’8,23% al 10,38% e dalle navi, che raggiungono quota 9,43%.

I commenti dell’Istituto sottolineano inoltre le regioni che hanno raggiunto la più alta crescita in valore dell’export: le Marche, in cui si registra un incremento delle vendite all’estero pari all’82%, la Sardegna (+61,8%) e la Sicilia (+56%). È inoltre opinione diffusa tra gli esperti che l’aumento delle esportazioni è molto più sostenuto per l’Italia insulare, in cui si attesta intorno alla media nazionale, seguita dal Centro e dal Nord-ovest.

Buone anche le prospettive di crescita per il futuro: i commenti dei tecnici evidenziano infatti i risultati raggiunti dall’export del Made in Italy nei primi mesi dell’anno, che collocano il Paese al terzo posto in Europa dopo la Germania e i Paesi Bassi. L’imprenditoria italiana ha gli strumenti per continuare a crescere anche nel futuro, in cui le industrie manifatturiere nazionali potranno cogliere le nuove opportunità di business presenti nei principali mercati stranieri.