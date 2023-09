Aggressione alla stazione di Novara: studente ferito mentre aspetta di tornare da scuola

Stava aspettando il pullman sulla piazza della stazione per rientrare a casa dopo la scuola il giovane studente delle superiori che oggi nel primo pomeriggio è rimasto ferito nella piazza della stazione di Novara, dopo aver subito un’aggressione da parte di un uomo che ha tentato di rubargli il cellulare, lo zaino con i libri scuola e perfino le scarpe. Il giovane è stato subito soccorso dai compagni che hanno atteso l‘ambulanza, che ha poi portato il ragazzo in ospedale con una sospetta frattura alla gamba sinistra. Una pattuglia della polizia locale ha inseguito l’aggressore fermandolo poco distante dal luogo della rapina.

Sull’episodio, l’ennesimo accaduto in piazza Garibaldi, il sindaco Alessandro Canelli, che è anche assessore alla sicurezza, ha rilasciato una lunga dichiarazione.

“Si tratta- dice Canelli - di un soggetto irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora e, mi dicono, con precedenti penali il quale era già stato arrestato la scorsa settimana per una rapina e poi scarcerato il giorno successivo con l’obbligo di non rimanere nel territorio della città. Lo stesso soggetto stamattina è stato peraltro denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, dopodiché ha aggredito un ragazzino alla fermata del pullman alla stazione”

“È evidente – aggiunge il sindaco - che si tratta di un soggetto che non doveva essere in giro per la città ed è evidente che nel sistema c’è qualcosa che non va e che le leggi attuali non consentono di difendere adeguatamente i cittadini da soggetti di questo genere. Ringrazio i vigili che erano presenti in stazione e che sono intervenuti a seguito dell’aggressione, bloccando il soggetto ed ammanettandolo dopo una colluttazione che ha provocato loro fortunatamente pochi danni fisici, nonostante il soggetto fosse molto aggressivo, mentre i vigili potevano semplicemente tentare di fermarlo”.

“I monitoraggi della stazione – prosegue - vengono svolti tutti i giorni dalla polizia locale ed anche in virtù di questo si è riusciti ad intervenire immediatamente. Ora però, con la ripresa delle scuole, abbiamo bisogno di un maggiore aiuto da parte di tutte le forze dell’ordine perché la questione dei controlli e monitoraggi alla stazione non puó essere lasciata in mano quasi esclusivamente alla polizia locale. Guarda caso sono quasi sempre extracomunitari o persone irregolari quelle che creano problemi di sicurezza pubblica. Per questo auspichiamo non solo un rafforzamento dei controlli e del monitoraggio nella zona sensibile della stazione, ma anche un blocco degli arrivi di nuovi migranti clandestini nella nostra città. Non possiamo permetterci che arrivino ancora persone pericolose a discapito della sicurezza dei nostri cittadini.

“Novara è sempre stata una città tranquilla – conclude il sindaco - e non vogliamo che alcune scene che vediamo in altre città italiane si verifichino anche qui da noi Spero che il ragazzo non abbia subito danni fisici gravi e che si possa riprendere in fretta, così come il pensiero va a quei ragazzi che purtroppo sono stati vittima di aggressione”.