Lunedì sciopero e corteo dalla stazione: «Non si può morire di lavoro»

«Non si deve morire di lavoro»: sciopero di 8 ore, lunedì, in provincia di Vercelli dopo la strage di Brandizzo, costata la vita a cinque operai della ditta Sigifer di BorgoVercelli.

Previsto anche un corteo con ritrovo alle 10 davanti alla stazione del capoluogo per procedere, alle 10,30 verso la Prefettura: «La sicurezza non deve essere un costo ma un investimento - dicono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil -: da tempo chiediamo più controlli, non è più tempo di scuse e ritardi, le autorità devono assumersi la responsabilità di intervenire e investire in materia di sicurezza sul lavoro. Vanno rafforzate le norme e aumentate le sanzioni per le violazioni».

Dalle organizzazioni sindacali un messaggio di cordoglio per le famiglie delle vittime: «Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Aversa non sono cinque nomi, erano cinque uomini, cinque lavoratori che non hanno fatto ritorno a casa, alle loro famiglie. In attesa di valutare le iniziative sul territorio Cgil, Cisl e Uil esprimono il più profondo cordoglio alle famiglie».