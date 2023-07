Open Fiber: posizionati 20 chilometri di rete a Serravalle

La rete ultraveloce oggi disponibile a Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli, raggiunge 2944 unità immobiliari, tra abitazioni, attività commerciali e imprese attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi.

La copertura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel e sono stati posati circa 20 Km di rete ultraveloce. Oltre al comune sono state coperte le frazioni di Vintebbio e Bornate.

Sono state raggiunte dalla fibra ottica anche alcune importanti sedi della Pubblica Amministrazione, quali: il Municipio, la biblioteca comunale, l’asilo nido, la scuola materna e il teatro comunale.

Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni. Gli utenti, per usufruire della connettività a banda ultralarga, possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare un operatore e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad alta velocità.