Fiducia in calo per l’industria novaresi e vercellesi: ma i dati restano positivi

Si riduce la fiducia nel breve termine per l’industria delle province di Novara e di Vercelli. Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) per il trimestre luglio-ottobre 2023 (disponibili sul sito www.cnvv.it) il saldo tra la percentuale degli imprenditori che si dichiarano ottimisti e quella di coloro che sono pessimisti sull’incremento della produzione registra un’inversione rispetto al trimestre precedente, scendendo da 18,3 e 7,4 punti nel Novarese e da -1,1 a -15,2 punti in provincia di Vercelli (con una media regionale in calo da 15,6 a 7,8 punti). I saldi ottimisti/pessimisti relativi agli ordini totali e a quelli esteri passano, rispettivamente, da 11,3 a 3,3 e da 7,4 a -2,9 punti in provincia di Novara, da -10,5 a -22,8 e da -4,2 a -18,2 punti in provincia di Vercelli (con la media piemontese in discesa da 14,9 a 4,4 e da 3 a -2,5 punti).