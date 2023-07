Honda Hornet 600: quali sono le sue caratteristiche più peculiari

La Honda Hornet 600 è una delle moto più apprezzate dagli italiani, come dimostra un dato interessante: il 50% dei modelli venduti in Europa sono stati immatricolati in Italia. Vale la pena dunque indagare sulle sue caratteristiche più peculiari, illustrando gli elementi che la differenziano dalle altre moto.

Lo faremo in questa breve ma esaustiva guida, che si concluderà con qualche consiglio per migliorare la Honda Hornet 600. Consigli che riguardano lo scarico sportivo, componente particolarmente apprezzata dai motociclisti più adaci. Successivamente, introdurremo Roadsitalia, che si rivela la scelta migliore per chi cerca uno scarico Honda Hornet 600 (e non solo).

Cos’ha di speciale l’Honda Hornet 600?

Dunque, quali sono le caratteristiche peculiari della Honda Hornet 600? Partiamo dall’estetica e per la precisione dal codone. Questo spicca per il suo carattere affilato e che tende verso l’alto. Inoltre, termina con un gruppo ottico rasente alla carrozzeria, tale da mantenere intatta la linea.

Interessante è anche il design della sella, che si sviluppa su due piani e vanta una protuberanza sulla parte anteriore, il cui scopo è impedire lo scivolamento in avanti.

In generale, la Hornet 600 è capace di esprimere un design tra lo sportivo e il futurismo, apportando innovazioni di rilievo rispetto ai modelli della medesima categoria.

Per quanto concerne l’esperienza di guida, questa si rivela esaltante. Non c’è che dire, la moto va, anche una volta raggiunti i giri più elevati . Inoltre dà la sensazione che il limitatore sia posto a un livello di gran lunga inferiore alla velocità potenziale del mezzo.

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, la Honda Hornet 600 è seconda a pochi altri modelli. Alla ruota la potenza massima sfiora gli 84 cavalli, lo spunto è pari a 12 secondi sui 400 metri, mentre la velocità massima effettiva si attesta sui 321 km all’ora. Buoni i consumi, che non scendono sotto i 17 km per litro anche sulle superfici più dissestate.

Come migliorare l’Honda Hornet 600

L’Honda Hornet 600 è una moto quasi perfetta. Tuttavia, può essere migliorata o anche solo personalizzata. Esteticamente, certo, ma anche lato prestazioni. Come fare? L’unica soluzione è praticare il tuning, che richiede la sostituzione massiccia di componenti, spesso e volentieri costosi, e un approccio che punta a rivoluzionare il mezzo.

L’alternativa a tutto ciò è il soft tuning, che invece punta a sostituzioni mirate e dai costi contenuti. Il pilastro del soft tuning è lo scarico sportivo. Si tratta di una componente interessante in quanto agisce su tutti i parametri e allo stesso tempo rispetta l’integrità della moto.

Il design interno è peculiare, poiché consente uno scorrimento più rapido dei fumi e quindi uno sfruttamento totale del carburante. Ciò si traduce in un aumento sostanziale delle prestazioni, il quale si avverte in tutte le fasi di guida.

A cambiare però è soprattutto il sound, che si fa più aggressivo e diventa più vicino a quello delle moto da corsa. Aumentano anche i decibel, i quali possono essere comunque tenuti a bada e riportati al limite di legge consentito grazie alla dotazione del DB Killer, una sorta di silenziatore.

L’aumento del rumore, tuttavia, non è solo un vezzo ma anche una garanzia di sicurezza: segnala la moto agli automobilisti, riducendo il rischio incidenti.

Lo scarico sportivo incide anche lato estetico. In media i modelli sportivi sono più belli dei modelli ordinari, benché i design varino parecchio. Insomma, siamo di fronte a un interessante elemento di personalizzazione.

Cosa offre Roadsitalia

Il mercato degli scarichi sportivi è in crescita, e lo stesso si può dire dei punti vendita che li mettono a disposizione. Ciò impone una certa attenzione quando si sceglie il venditore: le differenze in termini di qualità dell’offerta e di esperienza d’acquisto possono essere importanti.

Tra i migliori spicca Roadsitalia , che si caratterizza per una peculiarità: vende ciò che produce. Esatto, è anche un produttore. Ciò consente agli utenti di acquistare pezzi unici, di stampo artigianale, con tutto ciò che di positivo ne consegue per le prospettive di personalizzazione.

La riduzione all’osso della filiera permette a Roadsitalia di proporre prezzi molto convenienti, almeno rispetto ai competitor.

Sullo sfondo, un servizio di assistenza di prim’ordine, che interpreta i desideri del cliente e lo accompagna verso un acquisto soddisfacente.