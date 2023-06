La mia compagna di giochi...a 4 ruote

I veicoli elettrici a guida autonoma sono i compagni di gioco preferiti dei più piccoli, e sono sempre perfetti, in ogni stagione dell'anno, con la pioggia o con il sole, al parco, in spiaggia oppure per una semplice passeggiata al centro commerciale. Ma anche il mercato delle automobili per bambini, proprio come quello degli adulti, ha bisogno di evolversi e di proporre sempre nuove cose, per accontentare tutti i suoi piccoli ed esigenti clienti.

E con l'arrivo della stagione più bella dell'anno, è tempo di presentare tutte le novità più interessanti, per un'estate super sprint, all'insegna del divertimento e della condivisione. Tra i nuovi modelli più attesi, ci sono sicuramente quelli di BabyCar, la concessionaria di veicoli elettrici per bambini più grande d'Europa, che anche quest'anno si presenta ai blocchi di partenza con una collezione tutta nuova per l'estate, con automobili, motociclette, quad e polarcar super accessoriati, coloratissimi e assolutamente eccezionali.

Quando si decide di acquistare uno di questi piccoli gioielli, è importante scegliere il proprio modello in base alle inclinazioni del piccolo che lo riceverà in dono. Ecco perché Babycar è sempre l'opzione migliore, per quanto riguarda i veicoli elettrici a guida autonoma per bambini, perchè oltre ad avere una scelta tra le più ampie e variegate nel settore, è un'azienda sempre attenta alle ultime tendenze e si rinnova continuamente, pur mantenendo sempre e comunque i suoi altissimi standard di sicurezza e affidabilità.

Con gli ultimi modelli in uscita, poi, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Pensando all'arrivo imminente dell'estate, infatti, tra le nuove proposte più interessanti c'è senza dubbio la polarcar a 2 posti, una macchina eccezionale, davvero diversa dalle altre, perchè dotata di particolari caratteristiche che la rendono la vettura più divertente da guidare, specialmente su terreni difficili come la sabbia. Sarà l'auto perfetta da portare in vacanza, per correre sulla battigia e vivere tante nuove avventure, da condividere con gli amici anche grazie alla presenza dei due posti a sedere e del sistema di intrattenimento con bluetooth e ingresso micro sd, usb ed mp3, per ascoltare la musica.

Per tutti i bambini che amano la guida frizzante e dinamica, poi, c'è il veicolo sportivo per eccellenza, il quad, che Babycar propone in 4 varianti di colore super brillanti, e finiture nere a contrasto, per affrontare le tortuose curve del parco sotto casa con grinta, ma anche con stile.

E parlando di stile, non può mancare una menzione alle ultime supercar da sogno presenti nella nuova collezione, con la Mercedes GT4 AMG che è senza dubbio la punta di diamante del catalogo, un'auto davvero esclusiva che può essere resa ancora più particolare grazie alla targa adesiva personalizzabile, che si può acquistare comodamente sul sito Babycar.

Allora, pronti a partire?