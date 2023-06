Sviluppo impresa Piemonte: uno strumento al fianco delle piccole e medie imprese

«Sviluppo impresa Piemonte muove a sostegno delle imprese del Piemonte coniugando visione e concretezza. La visione è quella di pensare e programmare l’offerta alle piccole e medie imprese piemontesi di consulenza e tutoraggio gratuito che le aiuti a trovare le giuste strategie per resistere alle oscillazioni dei mercati. La concretezza sono le risorse, ben un milione di euro, che sosterranno l’iniziativa».

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, commenta l’iniziativa, presentata ieri dall’Assessore Regionale al Lavoro, Elena Chiorino, che si propone di intervenire a sostegno delle piccole e medie imprese prima delle crisi, come forma di prevenzione volta alla tenuta e al migliore sviluppo del tessuto produttivo.

«Le piccole e medie imprese - continua Riva Vercellotti - spingono da sempre la crescita del nostro territorio e, grazie a questo intervento, sarà possibile aiutarle a riconoscere per tempo i campanelli d’allarme e ad attuare strategie efficaci per il loro sviluppo. Una prima misura, strategica e unica a livello nazionale, che consentirà alle imprese di elaborare strategie per essere meno vulnerabili davanti all’instabilità dei mercati grazie alla competenza di manager di provata esperienza e professionalità».

La misura si rivolge alle PMI in situazione di pre-crisi, crisi non strutturale reversibile, o a rischio di difficoltà, con almeno un'unità locale attiva e localizzata in Piemonte e prevalente attività e occupazione in Piemonte. I servizi sono di due tipi: il primo è quello consulenziale, attraverso l’analisi tecnica sulla situazione aziendale, la costruzione di ipotesi di soluzione di finanziamento, il supporto legale, il supporto all’internazionalizzazione e alla diversificazione della produzione e ancora il supporto all’elaborazione di un nuovo piano di marketing, l’eventuale ridefinizione della struttura operativa dell’impresa, dell’assetto organizzativo e all’analisi dei rischi a cui sono soggette le iniziative di sviluppo. Il secondo è quello di tutoraggio in cui i soggetti attuatori svolgono, nei confronti delle imprese target, attività di accompagnamento nella implementazione del progetto di sviluppo e rilancio dell’impresa.

Il monte ore complessivo dei servizi va da un minimo di 200 ad un massimo di 500 ore.

«Una conferma - conclude il Consigliere di Fratelli d’Itali a- dell’attenzione che la Regione, e in particolare l’Assessore Elena Chiorino, cui va riconosciuto il merito dell’iniziativa, pongono a sostegno del tessuto imprenditoriale, vero motore della crescita del territorio».

Le domande possono già ora essere presentate inviandole a Finpiemonte comunque entro le ore 12 del 13 ottobre 2023, ma è già al vaglio la proroga.

Tutte le informazioni sono disponibili sul link:

www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/20/attach/dda1500000197_10200.pdf