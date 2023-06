Energia, ‘uBroker’: “Formiamo professionisti vincenti partendo da ‘ZERO’” Zero Academy, un’accademia dedicata alla crescita professionale e personale dei collaboratori

La conoscenza rende liberi e anche vincenti. Lo sa bene ‘uBroker Spa’, una delle più importanti realtà italiane del settore utilities a uso domestico e per PMI, che ha deciso di puntare tutto su Zero Academy, una vera e propria accademia di formazione dedicata alla crescita professionale e personale dei propri collaboratori.

Oggi uBroker Spa è una delle aziende di luce e gas con il tasso di sviluppo più elevato a livello europeo. A testimoniarlo, i riconoscimenti e le riconferme ricevute dai più importanti organi di informazione economica, primi fra tutti ‘Milano Finanza’, ‘Il Sole 24 Ore’ e ‘The Financial Times’.

Qual è, però, il segreto di questo successo?

La formazione costante, crescente e di alto livello delle risorse umane. Ne sono convinti i fondatori di Zero Academy, Cristiano Bilucaglia, Fabio Spallanzani e Simone Sistici, nonché head coach dell’accademia.

Dal 2015, infatti, ‘uBroker Spa’ pone particolare attenzione al tema della preparazione dei professionisti che compongono le proprie business unit. “In un mondo sempre più minato da un vorace guerriglia-marketing, per competere e vincere la partita, noi abbiamo deciso di puntare tutto sulla nostra rete vendita e su alcuni valori: fiducia, competenza e trasparenza. Valori che i nostri collaboratori devono far propri e trasferire a tutti i nostri potenziali clienti” afferma il Presidente di uBroker Cristiano Bilucaglia.

Da queste premesse nasce ‘Zero Academy’ un hub multidisciplinare che produce e divulga contenuti sempre aggiornati e innovativi in tema di comunicazione interpersonale, comunicazione d’impresa, tendenze in atto, strategie di vendita, panoramiche sull’andamento del comparto energia e molto altro.

Zero Academy, poi, gode di un vantaggio competitivo. Oltre ai numerosi corsi e appuntamenti online, tantissimi sono gli eventi di presenza a cui la rete commerciale può partecipare. Occasioni di confronto e crescita professionale e personale che, in un’attività come questa, fanno la differenza sulla visualizzazione e il raggiungimento degli obiettivi. “Zero Academy è uno strumento per acquisire tutte le nozioni utili per diventare un buon professionista, ma è anche un’occasione per mettersi in gioco, crescere e fare squadra. Unendo le forze, è più semplice raggiungere grandi obiettivi. Per i nostri collaboratori questi traguardi sono sia individuali, come la carriera, che collettivi, come i risultati raggiunti dall’intero gruppo e, al massimo livello, quelli raggiunti dall’azienda. Questi ultimi sono la somma del lavoro di tutti: il mio, quello dei miei soci, del CDA, dei dipendenti e dei collaboratori” continua Cristiano Bilucaglia.

L’idea innovativa di uBroker, intervenire sul benessere di famiglie e imprese contribuendo ad azzerare il costo delle bollette con il progetto Zero, ha dunque fondamenta solide e prospettive lungimiranti. “I singoli hanno la possibilità di entrare a far parte di un progetto ambizioso e coinvolgente, di crescere in autonomia ma all’interno di un team agile e funzionale, con il supporto di un head coach e di numerose altre figure. Queste figure sono coloro che hanno raggiunto posizioni alte di carriera e oggi hanno la possibilità di trasferire il loro sapere agli altri, attraverso sessioni dedicate” chiude il Presidente di uBroker e Zero Academy.









Maggiori informazioni su www.ubroker.it e su www.zeroacademy.eu