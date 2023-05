Vitello finisce nel fiume: salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso per recuperare un vitello finito in acqua nel fiume Sesia, nel pomeriggio di martedì. Poco dopo le 15,30 squadra del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta in località Valmaggia, frazione di Varallo Sesia, per recuperare un vitello caduto nel fiume. L'intervento è valso al recupero dell'animale ormai stremato che è stato consegnato al proprietario presente sul posto insieme al veterinario.