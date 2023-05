Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: sequestrati 7.600 articoli

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino, a conclusione di un'operazione anticontraffazione, hanno posto sotto sequestro 7.600 pezzi di merce costituita da piattini in ceramica, taglieri in legno con e senza coltello con base in ceramica e scatoline di cartone per il confezionamento, tutti recanti un disegno contraffatto di un noto pittore contemporaneo della Pop Art americana.

La merce, proveniente dalla Cina, è stata individuata attraverso un’attenta analisi dei rischi sui flussi commerciali condotta a livello locale con l’ausilio delle banche dati in possesso di ADM, che ha consentito l’intensificazione dei controlli specificatamente orientati alla repressione di illeciti in materia di contraffazione e di sicurezza dei prodotti.

L’apertura delle scatole contenenti la merce ha immediatamente confermato i sospetti dei funzionari intenti nello svolgimento dell’attività d’indagine. L’importatore che avrebbe utilizzato i prodotti per il confezionamento di bomboniere, segnalato alla Procura di Torino, dovrà rispondere dell’introduzione nel territorio dello Stato e del commercio di beni con segni falsi, oltre che di contraffazione di opere d’arte.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli continua ad esprimere il proprio impegno istituzionale nell’azione repressiva indirizzata sempre più selettivamente al contrasto della contraffazione e del commercio di prodotti non genuini, falsi, non sicuri, a tutela dei cittadini e della loro fiducia in scambi commerciali corretti che garantisca con efficacia i diritti dei consumatori e un mercato del lavoro non falsato da concorrenza sleale.