Risparmiare online con sconti e cashback

Acquistare online spesso ci offre diverse possibilità di risparmiare, ma la via migliore è sicuramente quella del cashback. In questo modo siamo sicuri di avere un rientro di denaro a fronte di ogni acquisto effettuato in base ad una percentuale che viene dichiarata prima di terminare la transazione. Come poter beneficiare di questa forma di acquisto? Si trovano differenti siti che permettono di usufruire di servizio dedicato ai propri utenti. Uno dei migliori e per cui è possibile trovare moltissime recensioni positive è ShopBuddies: Una volta creato il proprio utente personale si potrà accedere alle diverse offerte per accumulare cash back.

Gli utenti attivi di ShopBuddies sono ormai diversi milioni e tutti appartenenti alla stessa grandissima community. Solo in questo modo si potrà beneficiare dei servizi offerti ai propri utenti con obiettivo principale quello di aiutare gli utenti ad effettuare uno shopping ottimale e senza sorprese, ma soprattutto conveniente.

Per utilizzare la piattaforma basterà collegarsi sul sito internet o direttamente dai propri device dopo aver scaricato le applicazioni relative. Il gioco è fatto e a fronte di ogni acquisto si vedrà subito il relativo ritorno di denaro in percentuale.

La registrazione è gratuita e permetterà di accedere agli eShop o ai prodotti che si vuole comprare. Si otterrà una pagina con tutte le risposte alla ricerca effettuata tra cui scegliere e navigare.

Una volta deciso il prodotto o il negozio online di proprio interesse basterà cliccare sul link relativo del marchio e si avranno tutte le informazioni sulle percentuali che si otterranno di cashback e anche tutte le modalità per riaccreditare la somma guadagnata con l’acquisto.

Sul motore di ricerca interno di ShopBuddies troverete oltre 35.000 negozi affiliati. Il sito otterrà una commissione che verrà poi restituita al cliente finale. Sul proprio conto corrente ritroveremo quindi il cashback accreditato o si potrà ottenere anche una Gift Card in base a quello che l’utente avrà selezionato nelle preferenze.

Questa piattaforma oltre ad essere verificata e con recensioni ottime risulta essere una scelta vincente non solo per il cashback. Si tratta di un sito che offre grandi possibilità sia ai clienti che ai venditori. Come primo approccio aprendo la homepage ritroveremo tutte le migliori offerte del momento. Inoltre sono presenti anche giochi online per accumulare ulteriori cashback e ottenere anche interessantissimi codici sconto. Per non perdere nessuna offerta si potrà anche decidere di selezionare specifici allert che avviseranno l’utente all’arrivo di nuove proposte e offerte.

Una soluzione vincente per risparmiare online e per ottenere anche un ritorno di denaro sulle spese effettuale sui negozi online. Inoltre poter accedere alle diverse offerte permette anche di fidelizzare il cliente sempre informato su ogni promozione a lungo termine e non solo per il singolo acquisto.

ShopBuddies offre anche le maggiori percentuali di cashback presenti al momento su siti similari garantendo più di tutti un risparmio sull’acquisto. Da ricordare che molti prodotti risultano già scontati in partenza, permettendo così un doppio risparmio sia sul prezzo originario che sulla percentuale che si riavrà indietro di cashback.

ShopBuddies.it fa parte dei siti cashback di OrangeBuddies Media, una compagnia di Media fondata nel 2009 e da allora si è estesa a livello internazionale. OrangeBuddies è attiva in più di 14 paesi ed ha più di 35.000 negozi affiliati di cui 8 milioni di consumatori che ogni giorno acquistano con cashback. OrangeBuddies Media è specializzato nel concetto di fedeltà & cashback.