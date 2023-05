Focus sulla transizione energetica, i dati sul fotovoltaico sono incoraggianti

L'Italia da anni ha imboccato il percorso della transizione energetica, una strada necessaria per calmierare gli esorbitanti costi delle bollette energetiche e per trovare una fonte di energia decisamente più green ed ecosostenibile, in grado di ridurre significativamente l'impatto ambientale.

I numeri dicono che nel mese di febbraio 2023 c'è stato un leggero calo, almeno nella produzione e nel consumo di energia elettrica rinnovabile, che ha fatto registrare una flessione del 6,6% rispetto all'anno precedente.

Il calo è legato soprattutto alla riduzione della produzione eolica, scesa di oltre il 20%. C'è da sorridere però se si volge lo sguardo al comparto fotovoltaico, che invece ha fatto segnare una crescita del 2,2% rispetto al mese di febbraio 2022.

E in effetti proprio il fotovoltaico sta facendo da traino a tutte le fonti di energia rinnovabile, come dimostrano le tante installazioni di impianti lungo tutto lo Stivale che, in termini di capacità installata di potenza rinnovabile, nei primi due mesi del 2023 ha raggiunto una crescita del 234% rispetto al 2022.

Le principali regioni dove si è registrato un notevole aumento di impianti installati sono Lombardia, Veneto e Piemonte. Soprattutto a Torino molte aziende richiedono questo servizio e, a loro, si stanno affiancando sempre più utenti privati.

Sono tanti i motivi che hanno favorito il boom degli impianti alimentati ad energia solare, ma è fondamentale procedere ad una corretta installazione rivolgendosi a professionisti del settore.

Proprio le nuove tecnologie hanno reso molto più veloci e soprattutto economiche le installazioni degli impianti fotovoltaici, affidate a personale qualificato e formato.

Le aziende e i privati non devono più attendere tempi biblici per l'installazione degli impianti fotovoltaici e possono ottenere un ritorno immediato sul loro investimento.

Ci sono poi diverse tipologie di impianti fotovoltaici, da quelli tradizionali più economici ma comunque efficienti a quelli ad accumulo che consentono di accumulare energia di giorno e poi usarla di notte, che offrono diverse soluzioni capaci di soddisfare ogni esigenza.

Gli impianti di ultima generazione possono catturare energia solare anche con poco irraggiamento e sono in grado di produrre energia sufficiente per case, aziende, palestre e uffici.

I vantaggi principali sono di natura economica, poiché si riducono notevolmente i costi della bolletta energetica. Ci sono poi varie detrazioni per l'acquisto di impianti fotovoltaici che ingolosiscono privati e aziende, attirati dalla possibilità di ottenere interessanti agevolazioni fiscali.

Le nuove tipologie di impianti sono inoltre modulari, quindi in qualsiasi momento è possibile aggiungere ulteriori pannelli per aumentare ulteriormente la potenza.

Con i pannelli fotovoltaici si può rendere un edificio totalmente autonomo da un punto di vista energetico riducendo il consumo di energia elettrica, una buona notizia anche per il nostro martoriato pianeta.