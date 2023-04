Educazione stradale alle scuole materne

Il Comune di Gattinara, grazie al comando della Polizia Locale ripropone il progetto di Educazione stradale che coinvolge i bimbi della scuola dell’infanzia e le prime classi della scuola primaria. Gli incontri sono stati pensati e strutturati in base all’età degli “allievi” con l’obiettivo di far conoscere alcuni modi di comportamento sulle strade per garantire, innanzitutto, la propria sicurezza.

Gli agenti della Polizia Locale di Gattinara con i Volontari della Protezione Civile hanno accompagnato gli alunni lungo tutto il percorso dalla scuola fino in piazza Paolotti dove hanno spiegato ai bambini in cosa consistono le attività della Polizia Locale. Inoltre è stato mostrato loro come si cammina correttamente per le strade, per esempio attraversando sulle strisce e facendo attenzione ai segnali stradali.

«La prevenzione stradale per questa fascia di età è molto importante - dice il consigliere Gianluca Valeri con delega alla Viabilità che insieme al comando di Polizia locale ha curato il progetto - per questo motivo l'Amministrazione comunale è impegnata quotidianamente affinché siano fornite ai più giovani le nozioni basilari per utilizzare la strada. A tal proposito ringraziamo il dirigente scolastico Paolo Massara e le maestre per la disponibilità e la collaborazione».

L’Ispettore di Polizia Locale Simona Brignani, redattrice del progetto, ha fatto i primi incontri con i bimbi della scuola dell’infanzia, con i quali ha svolto attività di conoscenza della segnaletica stradale e di come attraversare la strada in sicurezza. I bimbi hanno accolto con entusiasmo la “vigilessa” e seguito con attenzione le raccomandazioni.

«La sicurezza stradale inizia anche con una corretta educazione all’utilizzo della strada fin dalla giovane età – spiega il sindaco Maria Vittoria Casazza -. Ringrazio il Comando Polizia Locale il consigliere Gianluca Valeri per la crescente sensibilità nei confronti di un tema di forte attualità e per questo progetto ben strutturato che sa essere flessibile in base all’età dei bimbi. Inoltre, per far conoscere ai bimbi la segnaletica stradale è stato pensato e realizzato con l’Ufficio comunicazione del Comune un simpatico domino, che sarà distribuito ai bambini».