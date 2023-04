Come vincere con le scommesse Over/Under

Quando le persone pensano alle scommesse sportive non AAMS, la prima cosa che viene loro in mente è pronosticare il vincitore di una partita di calcio o di un altro tipo di sport. Tuttavia, questo non è l’unico modo di poter vincere una scommessa ma solo uno dei diversi che i bookmaker mettono a diposizione. Tra quelli più interessanti e padroneggiabili anche dai principianti delle scommesse sportive, l'over/under (O/U) è uno dei maggiormente popolari per iniziare.

Anche se il nome potrebbe incutere un certo timore in realtà scommettere sull'over/under è facile come sembra. Tutto quello da fare è pronosticare se ci saranno più (over) o meno (under) goal durante la partita rispetto al numero indicato dal bookmaker.

Cos'è l'over/under nelle scommesse sul calcio?

L'over/under nelle scommesse sul calcio offre la possibilità di avvicinarsi alle azioni che si compiono in campo. Il sito di scommesse online imposterà un numero totale di goal durante una partita. Lo scommettitore dovrà decidere se ci saranno più o meno di quel numero e piazzare la scommessa. Questo a prescindere dal risultato finale della partita o di quale squadra vinca.

Se per esempio si prende il valore di 1,5 si pensa che almeno 2 goal siano possibili nell’incontro allora si punta sull’over. In caso contrario si sceglie l’under.

Come piazzare una scommessa Over/Under sul calcio

È facile ottenere le quote per questo tipo di scommesse sul calcio. In genere il valore che raccoglie il numero di maggiore di pronostici è 2,5. Potrebbe sembrare strano il valore di 0,5 ma questa è una convenzione per evitare fraintendimenti.

Mettiamo per assurdo entrambe le opzioni sono pagate a 2,00. Qualora si pensi che la partita finisca con un numero elevati reti si sceglie l’opzione Over 2,5. Puntando 10 euro se ne incasseranno 20 con un profitto netto di 10 euro. Se invece si pensa che la partita sia più tranquilla e che possa finire a reti inviolate o con un numero di goal fin a 2 allora si sceglie Under 2,5. Ancora in questo caso si incassano i 20 euro a fronte dei 10 giocati.

Da notare che questi sono esempi numerici, giusto per far capire il funzionamento di base della scommessa. Nessun bookmaker fornirà esattamente la stessa quota per lo stesso valore Over Under. Anche i 10 euro dell’esempio sono teorici, è possibile scommettere di meno o di più in base al proprio bankroll o abitudini di gioco.

3 fattori da considerare nelle scommesse Over/Under

La cosa migliore di questo tipo di pronostici è che è completamente separato dalle tradizionali scommesse sull’esito della gara. Le scommesse over/under permettono di scommettere sulle partite senza dover scegliere una squadra. Quindi, si punta sul flusso generale del gioco e su specifici eventi di gioco, in genere il numero dei goal anche se l’Over/Under potrebbe riguardare anche altri eventi.

Questo non esula dal dover studiare i risultati precedenti delle squadre, lo storico del numero reti, la capacità offensiva e difensiva e altre cose.

Record difensivi e offensivi

La prima cosa da considerare per i goal totali sono i record difensivi e offensivi di entrambe le squadre. Bisogna calcolare la media di reti di entrambe le squadre nelle ultime cinque-dieci partite e prenderlo come parametro di riferimento.

Un'altra cosa a cui prestare attenzione sono i cambi di ruolo. Anche se questo è più un problema negli sport con un numero inferiore di giocatori, funziona anche nel calcio. Oltre a ciò, controllare l'elenco degli infortunati e le partite in programma. Se una squadra ha diversi impegni in un arco breve tempo (campionato, UEFA o altro) questo potrebbe causare un affaticamento dei giocatori, i quali potrebbero segnare meno goal del previsto.

Importanza della partita

L'importanza dell’incontro è un fattore importante che influenza gli approcci delle squadre. Bisogna quindi distinguere le diverse competizioni e adattare le scommesse in base al tipo di importanza della competizione in cui sono inserite.

Portene sembrare strano ma le partite di alto profilo di solito sono deludenti per quanto riguarda il numero di gol segnati. In effetti, questo non accade in tutti gli incontri, ma succede relativamente spesso che un top match sulla carta finisca in un blando 0 a 0. In queste partite, le squadre adottano un approccio più difensivo. In altre parole, non consigliamo di scommettere “over” su partite di alto profilo.

Quando si vuole puntare sui goal over/under, bisogna assicurarsi che ogni statistica mostri il potenziale per una partita ad alto punteggio. Altrimenti, è meglio scommettere con “under” o non pronosticare nulla.

Le condizioni meteo

L'ultimo fattore che vogliamo menzionare sono le condizioni meteorologiche e i loro effetti sulle partite. Gli scommettitori generalmente credono che i giorni più caldi significhino più gol di un tempo piovoso o più freddo. Tuttavia, sono diverse le statistiche che non mostrano alcuna correlazione tra giornate soleggiate con un numero maggiore di reti segnate.

In effetti, troppa pioggia può influenzare i numeri totali dei goal. Ad esempio, la pioggia eccessiva può influenzare le squadre che praticano uno stile di gioco veloce. In questi frangenti il campo si riempie d'acqua, la palla si muoverà molto più lentamente del solito e si verificano rimbalzi poco prevedibili. Questo influisce notevolmente sulla capacità delle squadre di controllare i passaggi nel gioco.

D'altra parte, un clima eccessivamente caldo può far sì che i giocatori si stanchino più velocemente del solito. Questo vale sia per i difensori che per gli attaccanti. Un incontro con il caldo eccessivo in genere si traduce in una partita meno energica.

Qualche pensiero finale sull’over/under

L’over/under è perfetto per iniziare il proprio viaggio nelle scommesse in quanto richiede solo di pronosticare se ci saranno più o meno goal. Questo mercato delle scommesse consente di avvicinarsi all'azione poiché si deve decidere se ci saranno più o meno goal di quelli che l'allibratore ha impostato durante la partita. In questa guida abbiamo spiegato le basi per iniziare a piazzare questi pronostici in modo da assicurassi un'esperienza divertente e, si spera, profittevole. L’importante è ricordare che padroneggiare le scommesse over/under è un mercato semplice ma richiede comunque duro lavoro e ricerca.