Rogo alla Kemi, in corso le indagini e la messa in sicurezza - VIDEO

Saranno i carabinieri del Nucleo investigativo di Novara, assieme ai colleghi Forestali, a condurre le indagini sull'incendio che ha distrutto un'azienda chimica di S.Pietro Mosezzo, nel Novarese, causando questa mattina un forte allarme per la nube di fumo nero che si è levata alta nel cielo.

Nell'area industriale che si trova alle porte del capoluogo, è arrivato questa mattina il pubblico ministero Paolo Verri, della procura di Novara.

Intanto, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per completare la messa in sicurezza dell’impianto bruciato con le operazioni di 'smassamento': le operazioni sono ancora difficoltose, perché all’interno della fabbrica andata a fuoco la temperatura è ancora elevatissima.

Mentre i vigili del fuoco stanno tenendo sotto controllo le braci rimaste dopo lo spegnimento dell’incendio divampato questa mattina alla Kemi, una fabbrica di vernici e solventi nell’area industriale di San Pietro Mosezzo, alle porte di Novara, si cominciano a delineare alcuni particolari dell’episodio che ha tenuto in apprensione per ore una intera città.

Si è appreso infatti che l’incendio è scoppiato intorno alle 7.15, e che i primi a rendersi conto di ciò che stava accadendo sono stati i 30 operai che lavorano nell’azienda: entrati in fabbrica per l’inizio del turno di lavoro, hanno avvertito distintamente odore di bruciato e si sono allontanati velocemente. Solo pochi istanti più tardi le fiamme si levavano alte verso il cielo e dall’incendio si sviluppava la densa nube di fumo che poi ha invaso il cielo della città.

A spegnere l’incendio sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Novara e diverse squadre di rinforzo da Milano, Torino e Vercelli. In supporto anche mezzi dell’aeronautica militare dell’aeroporto di Cameri.

Intanto la Provincia ha comunicato che i valori di inquinamento sono sotto la soglia di pericolo dopo l'incendio della fabbrica chimica alle porte di Novara.

"Sono stati effettuati accertamenti - dice la consigliera delegata all'Ambiente, Rosa Maria Monfrinoli. - da parte dei tecnici novaresi di ARPA Piemonte con strumentazione portatile nell’immediata vicinanza dell’incendio: rispetto ai valori monossido di carbonio, formaldeide e acido solfidrico non sono stati evidenziate situazioni di pericolo. Sono in corso ulteriori verifiche sulla qualità dell’aria e sulla gestione delle acque di spegnimento. Si torna comunque, per le zone interessate dalla presenza della nube, a raccomandare cautela e a tenere le finestre della abitazioni chiuse e a uscire all’aperto solo in caso di necessità".