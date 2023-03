Casinò live: cosa sono e come riconoscerli

Complici l’espansione del gioco online, lo sviluppo di nuovi software e l’applicazione di tecnologie sempre più all’avanguardia, negli ultimi dieci anni il mondo dei casinò ha subito una vera e propria rivoluzione strutturale.

Le software house di giochi per casinò online hanno iniziato a lavorare su esperienze di gioco sempre più realistiche, del tutto somiglianti a quelle dei casinò tradizionali. L’ultimo trend è la diffusione dei giochi da casinò con il croupier dal vivo.

Come nascono i casinò live?

Cosa sono i casinò live e quali caratteristiche devono avere per essere identificati come tali? Partiamo da una definizione: quando parliamo di casinò live, ci riferiamo a un gioco interattivo presente su una piattaforma online che consente ai giocatori di sedere (virtualmente) a un vero tavolo da gioco e interagire con un croupier durante una partita in diretta streaming. I collegamenti sono sincroni e il giocatore può comunicare con il croupier e con gli altri giocatori attraverso una chat box. Il provider che ha introdotto l’interattività nei titoli per casinò online è l’azienda lettone Evolution Gaming. Fondata nel 2006, Evolution Gaming è stato il primo provider in Europa a lavorare sui giochi con live dealer e oggi collabora con numerosi operatori del settore. Vi state chiedendo dove trovare i giochi targati Evolution? Nel catalogo del casino online Sisal.it , ad esempio, sono disponibili moltissimi titoli sviluppati da Evolution Gaming.

Le principali caratteristiche dei casinò live

Per essere tale un casinò Live deve avere alcune caratteristiche specifiche. Vediamo insieme quali:

l’ambientazione virtuale di gioco deve essere immersiva e curata nei minimi dettagli, per creare nel giocatore un effetto di realtà e dunque un coinvolgimento maggiore. La sala è arredata esattamente come quella di un casinò tradizionale offline, ed è preferibile che il croupier vesta un look consono al suo personaggio e utilizzi una gestualità idonea durante il gioco.

la trasparenza è fondamentale nel gioco online. Poter vedere ogni minimo dettaglio ben rappresentato in diretta streaming è un modo per consolidare la fiducia del giocatore. L'attrezzatura audio e video deve essere di buona qualità, per evitare buffering e audio disturbati.

Chi ha frequentato un casinò sa che la comunicazione tra giocatori è molto importante. Ci si scambia opinioni, battute, commenti sulle mani appena concluse: l’atmosfera attorno a un tavolo verde è di solito piacevole e divertente. E per ricreare la stessa sensazione, un buon casinò live deve avere una chat box che consenta il dialogo tra i partecipanti al tavolo.