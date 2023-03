Rovasenda tra i vincitori della call Hangar: riqualificherà l'ex stazione

C'è anche il Comune di Rovasenda tra gli spazi piemontesi vincitori della call Hangar che verranno accompagnati da artisti, esperti in project management, consulenza aziendale e organizzativa, fundraising, comunicazione strategica, welfare e architetti nei prossimi 18 mesi per ripensarsi grazie a processi di trasformazione culturale, esperienze ludiche e estetiche volte alla creazione di un ambiente creativo, collaborativo e portatore di benessere personale e collettivo.

Rovasenda si è presentato con una rete territoriale composta dai Comuni di Arborio, Brusnengo, Buronzo, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Lenta, Lozzolo, Roasio, San Giacomo Vercellese a cui si aggiungono Ruben Bertoldo, artista contemporaneo, le aziende Corbetta sas, F.lli Goio e Garlanda, Polycuturae, un’associazione di Produttori Agricoli, l’associazione per la produzione biologica Biodistretto del riso piemontese, il Consorzio di Tutela della DOP riso di Baraggia Biellese e Vercellese, l’associazione Strada del riso vercellese, la società di sviluppo turistico Arco Rampante, l’agenzia viaggi Aura Mundi, l’associazione AREGAI Terre di Benessere, la Pro Loco locale e Anci Piemonte.

L’intento è di lavorare sulla ex stazione ferroviaria, inutilizzata dal 2012, per trasformarla in uno spazio socioculturale polivalente dove troveranno spazio “La Casa del Seme del Riso”, per consacrare la vocazione territoriale in tema di riso, con annesso spazio laboratoriale sul tema delle agro-biodiversità, una biblioteca partecipativa con spazi di studio e di coworking, un laboratorio, spazio di creatività contemporanea dedicato alla trasmissione dei saperi artigianali, e un’officina per i servizi di assistenza, di riparazione e di noleggio delle bici, considerando lo sforzo attualmente in corso verso la promozione della mobilità dolce e la completa assenza di servizi annessi.

Il percorso inizia giovedì 16 marzo con un primo incontro a Torino.