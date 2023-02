Fiera in Campo, ritorno in grande stile - FOTO

Un pubblico di addetti ai lavori e di curiosi affolla gli stand della Fiera in Campo che, oggi, vive la sua giornata conclusiva e, probabilmente, di maggior richiamo. La manifestazione targata Anga si conferma dunque un punto di riferimento per tutti il mondo risicolo e agricolo. Oggi, domenica 26 febbraio, fino alle 18 il Centro Fiere di Caresanablot è aperto per le visite agli stand e per le due sessioni di prove in campo.

Sabato stand e parcheggi affollati hanno rappresentato il segno tangibile dell'attesa che c'era per una manifestazione assente da tre anni: molto seguite, soprattutto, le prove in campo, che consentono agli addetti ai lavori di vedere all'opera i mezzi più innovativi proposti dalle diverse aziende del settore: moltissimi gli spettatori che hanno invaso le strade di campagna che collegano gli oltre 40 ettari di terreno utilizzato durante la Fiera, per assistere ai test.

Accanto ai principali operatori del settore, è da rilevare, tra i 140 espositori, l'importante la presenza istituzionale: oggi la 44ª edizione di Fiera in Campo sarà aperta al pubblico dalle 9 fino alle 18 con prove in campo, alle 10 e alle 14, mentre la Sala Monterosa, ospiterà la nona edizione della mostra di modellismo agricolo con oltre 50 espositori.