Allarme siccità, tema "scottante" della Fiera in Campo 2023

Ospiti d’eccezione alla 'edizione della Fiera in Campo numero 44: c'è il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, c'è il vice presidente del senato Gian Marco Centinaio, c'è il deputato Fabrizio Comba, c'è l’assessore regionale all’agricoltura Marco Protopapa e c'è il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.



Gli onori di casa sono introdotti dal presidente dell’Anga, Giacomo Mezza. La parola passa a Paolo Carrà (presidente Ente risi) che illustra, attraverso una profonda analisi, la situazione risicola italiana con riferimento ai processi dell’export e dell’import. Una situazione che implica direzionalità verso l’Unione Europea con interventi mirati alla clausola di salvaguardia e alla reciprocità. Fari puntati sul triciclazolo, al suo impiego in agricoltura e alla siccità. Massimiliano Giansanti (presidente Confagricoltura) sottolinea la rilevanza di proteggere il riso continentale, soprattutto con l’operato italiano; nazione che risulta il maggior produttore europeo.

Non trascurando la regolamentazione dei limiti del triciclazolo e un’azione UE incisiva sugli aiuti. Come è in corso negli Stati Uniti.

L’assessore regionale Marco Protopapa ribadisce le tematiche della rigorosità dei controlli sulle importazioni, relativamente alla regione Piemonte la rilevanza del Piano di sviluppo rurale e dei sostegni di base.

L’onorevole Fabrizio Comba propone il lavoro sui contributi Pac 2023-2027 e la massima attenzione del governo per la tutela del comparto agricolo. Il vice presidente del senato Gian Marco Centinaio segnala la necessità di un’idea unica che coinvolga diversi dicasteri e soprattutto che in seno all’UE si porti tutela e attenzione all’import (rispetto dei parametri europei).

L’argomento reciprocità e sicurezza si palesa sempre più determinante, afferma il ministro Gilberto Pichetto Fratin, insieme alla difesa delle nostre produzioni. A livello locale sono indispensabili coesione e sinergie, mentre a livello nazionale è necessaria l’individuazione di un commissario acque.

L’emergenza siccità è allarmante. Si va verso la creazione di invasi e l’impiego di tecnologia specifica.



Enrico Allasia presidente di Confagricoltura Piemonte spiega: «L’Italia è il primo Paese europeo per superfici coltivate e produzione di riso. Siamo gli unici produttori mondiali di Vialone Nano, Arborio e Carnaroli, pur coltivando diverse varietà. La siccità ha però colpito duramente il comparto: lo scorso anno 26 mila ettari sono andati persi di cui 3 mila nel Novarese».



Il direttore Lella Bassignana puntualizza: «Occorre impegnarsi per restituire alla nostra risicoltura l’attenzione che merita. Penso ad un piano d’azione su più fronti per far contrastare le emergenze, qualsiasi esse saranno, in modo da garantire futuro e lavoro alle prossime generazioni, continuando a preservare un territorio eccezionale per le sue caratteristiche uniche».