Primo raduno di trattoristi e agri-blogger

Prima edizione del Raduno in Campo, nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 febbraio. Con lo slogan "Entri gratis se entri con il trattore" Anga Vercelli e Biella lancia un invito agli appassionati di mezzi agricoli e al mondo degli agri-blogger. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Radio Gran Paradiso, prende il via alle 14 dopo il taglio del nastro: sono attesi popolari influencer del settore con la premiazione del trattore più originale, del più vecchio, della trattorista donna e del trattorista più esperto.