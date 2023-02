"Impronte": Ornella Grazio presenta il suo libro

I racconti ispirati dall'amata montagna valdostana, ma anche i versi ispirati agli incontri, ai viaggi e alle esperienze di vita.

La ciglianese Ornella Grazio presenta oggi, alle 18, alla Libreria dell'Arca di via Galileo Ferraris 77, il libro "Impronte. Poesie e racconti". Insegnante di scuola materna, oggi in pensione, Grazio ha ripreso da anni a coltivare la sua passione per la parola scritta dedicandosi alla poesia e ai racconti e ottenendo grazie a essi importanti premi e riconoscimenti.

A moderare l'incontro è Luca Sogno, direttore del Corriere Eusebiano, mentre Francesca Tini Brunozzi, a sua volta poetessa, interverrà come curatrice della postfazione; le attrici Laura Berardi ed Elisa Caramella, di Skenè Teatro Team interpreteranno alcune delle poesie e degli scritti. Grazio si dedica alla scrittura, riprendendo una non sopita passione della giovinezza con poesie e racconti, nati o rivisitati, nell’ultimo decennio; scritti brevi che accompagnano i passi della vita, i luoghi, gli incontri e le persone.

L'appuntamento è aperto a tutti e a ingresso libero.