Sicurezza e rispetto delle regole: anche sulle piste da sci. La lezione dei carabinieri - foto

Lo scorso 9 febbraio, ad Alagna, in collaborazione con le scuole di sci della zona, 20 bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni, frequentatori dei corsi si sono incontrati con i Carabinieri della Stazione dell’Arma. Il comandante, luogotenente Alan Barcelli, il maresciallo ordinario Alessandro Faccio e il vice brigadiere Fabio Vocale, tutti esperti sciatori abilitati al servizio di prevenzione e soccorso sulle piste, hanno illustrato ai giovanissimi neofiti dell’attività sciistica quali sono le norme basilari di comportamento durante le discese e, soprattutto, i rischi che si possono correre se non le si rispetta. L’attività è proseguita anche con i cenni su quale sia il corretto uso dell’attrezzatura per la pratica di questo sport, nonché sul significato della segnaletica installata sulle piste. L’esperienza si è conclusa con una dimostrazione pratica su un breve percorso preparato appositamente dai militari dell’Arma in collaborazione con i maestri di sci, che ha suscitato particolare interesse ed entusiasmo da parte dei piccoli sciatori. L’incontro, finalizzato anche ad avvicinare i bambini alla consapevolezza che il rispetto delle regole è la base del buon vivere civile, non solo sulle piste da sci, e che i Carabinieri – come tutte le Forze dell’Ordine – sono vicini alle comunità anche per dispensare consigli ed aiutare in caso di necessità, ha avuto un ottimo riscontro in termini di soddisfazione e verrà senz’altro ripetuto anche in futuro.