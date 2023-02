Giorgia Silvestri: il nuovo modo di comunicare l’alta orologeria second hand

La rivoluzione digitale, il Web 2.0 e i social network hanno modificato gradualmente il modo di comunicare a livello sociale e, per chi comunica, hanno aumentato a dismisura la possibilità di individuare modalità innovative di comunicazione e di raggiungere pubblici molto differenti tra loro per età, gusti e passioni.

Ecco allora che anche per un argomento considerato “classico” e di appannaggio prettamente maschile, come quello della vendita di orologi usati di prestigio, si possono trovare nuove vie di comunicazione, più smart e in grado di interessare all’argomento anche le nuove generazioni. È questo il caso di Giorgia Silvestri, giovane imprenditrice romana che insieme al marito Roberto Fresta gestisce la boutique Conte Orologi, basata fisicamente a Roma ma specializzata nella vendita di segnatempo second hand in tutto il mondo.

“L’interesse per l’universo degli orologi mi è stato trasmesso da mio nonno, che era un grande appassionato. A un certo punto della mia vita, mi sono trovata a dover vendere per esigenze economiche un suo orologio, un Rolex Submariner 1680 ‘scritta rossa’, un oggetto dal grande valore economico, ma, per me, soprattutto affettivo”, racconta Giorgia. “Mi è spiaciuto talmente tanto doverlo vendere, che mi sono ripromessa di iniziare a lavorare in questo settore e un giorno, prima o poi, di ricomprarlo… infatti lo sto ancora cercando!”.

L’incontro con il marito Roberto, già noto imprenditore romano ed erede della tradizione orologiera familiare, ha fatto il resto.

“Abbiamo fondato la nostra azienda nel 2007. Oggi siamo un team di 10 persone, abbiamo oltre 500 orologi in pronta consegna e il nostro sito registra più di 40.000 visitatori ogni mese, provenienti da tutto il territorio italiano ed europeo”, prosegue Giorgia. “Siamo sulla piattaforma Chrono24, che rende visibili i nostri annunci in tutto il mondo; abbiamo molti clienti francesi e inglesi, ma anche dagli Stati Uniti e dal Canada. Proponiamo una selezione diversificata: trattiamo Rolex da 20.000 euro in su e Richard Mille da 100.000 euro in su, ma anche orologi da 200 o 300 euro. Grazie alla nostra profonda conoscenza del settore, siamo in grado i garantire valutazioni esatte e rigorose, offrendo i migliori prezzi sul mercato”.

Nel mondo dell’alta orologeria second hand, però, la truffa è sempre in agguato: “È fondamentale sapere riconoscere gli orologi falsi, ma oggi è davvero difficile perché sono fatti molto bene, praticamente identici agli originali. L’unico modo per riconoscerli è aprirli per vedere il movimento interno: noi abbiamo un team di tecnici che si occupano di questo, oltre a controllare che il funzionamento degli orologi originali sia perfetto”, prosegue la giovane imprenditrice.

Ma cosa ha spinto Giorgia a trasmettere la sua passione, e il suo lavoro, attraverso i social network?

“La mia passione per la comunicazione e per i social è nata un po’ per gioco: quattro anni fa pubblicai un post sul gruppo Facebook Orologi & Passioni, che conta circa 40mila iscritti. Venne subito notato, perché in una community prevalentemente di uomini spiccava l’intervento di una ragazza. Da lì, abbiamo deciso aziendalmente di continuare su questa strada, facendo corsi di marketing specifici”, spiega Giorgia. “Oggi oltre a Facebook sono presente su Istagram e TikTok, con contenuti che vogliono spiegare in modo semplice e il più possibile coinvolgente il mondo dell’alta orologeria, le caratteristiche dei vari orologi, le differenze tra due modelli, che vengono argomentate e spiegate, e anche le motivazioni che stanno dietro a un prezzo elevato. Insomma, cerco di spiegare in modo divertente, anche attraverso dei piccoli giochi, un mondo considerato ‘serio’, il che viene apprezzato dal mio pubblico, in particolare dalle donne, che negli ultimi anni si stanno interessando sempre di più all’universo degli orologi”.

www.conteorologi.it





