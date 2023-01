Viaggiava ubriaco e in contromano, tragedia sfiorata sulla Torino-Aosta

Il conducente, apparso in condizioni psico-fisiche alterate, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro. Il tasso alcolemico è risultato superiore di oltre due volte il limite consentito dalla legge.

Oltre alla denuncia penale per la guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi al litro e alla contestazione della guida contromano (sanzione amministrativa fino ad un massimo di 8.186 euro) all’uomo veniva ritirata immediatamente la patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

La Polizia stradale è impegnata da anni in campagne di sensibilizzazione: l’abuso di alcol costituisce una delle cause principali degli incidenti stradali influendo in modo preponderante sulle condizioni di idoneità psicofisica alla guida.