Addio al papa emerito, Benedetto XVI: muore a 95 anni. Nel 2010 la sua visita a Torino

E’ morto questa mattina, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano il papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. A dare l’annuncio ufficiale il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Solo pochi giorni fa, lo stesso Papa Francesco aveva chiesto di pregare per le sue condizioni critiche di salute.

Il papa che dal 2013 aveva lasciato la carica aveva 95 anni. Nato in Marktl am Inn, nel territorio della Diocesi di Passau (Germania), il 16 aprile 1927, era Papa emerito dal 2013. Nel concistoro ordinario dell'11 febbraio di quell’anno annunciò la storica rinuncia al ministero di vescovo di Roma, con decorrenza della sede vacante dalle ore 20 del 28 dello stesso mese. Papa Francesco, suo successore, fu eletto al quinto scrutinio il 13 marzo 2013.

Nel 2010 fu in visita alla città di Torino dove venne per meditare in Duomo davanti alla Sindone, e alla Piccola Casa della Divina Provvidenza-Cottolengo. In quell’occasione incontrò anche i giovani e i malati del Cottolengo. Tenne inoltre una messa mattutina in piazza San Carlo. Una visita fugace, ma che fu accolta da una grande folla. L’ultima visita di un papa a Torino era stata all’epoca nel 1998 con Giovanni Paolo II.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.