Come comprare ascolti Spotify? 3 semplici passaggi

Spotify è la piattaforma dedicata allo streaming musicale e, in questo senso domina il mercato globale, al punto che gli speaker e gli impianti più innovativi sono progettati per connettersi automaticamente a questo social così peculiare. Nasce nel 2008 ed è ad oggi la piattaforma musicale di riferimento.

Nel mondo ci sono quasi 195 milioni di abbonati alla sua versione premium, mentre sono 456 milioni gli utenti attivi mensilmente, contando anche coloro che non hanno la versione premium. Si tratta, in sintesi, di un colosso della musica senza precedenti, il cui numero di ascolti non ha paragoni in nessuna parte del mondo e in nessun momento storico. Una delle caratteristiche vincenti di questa è piattaforma è quella di potersi connettere da ogni parte del mondo e poter accedere a tutti i contenuti in streaming. Spotify, inoltre, permette di condividere le playlist sui social più conosciuti come Instagram, Facebook e Twitter.

Visto il suo enorme impatto sul branding, rappresenta il trampolino ideale per ogni musicista emergente, oltre che una vetrina vastissima per gli artisti che godono già di una certa fama. Sfruttando la democratizing technology, tipica di internet, che fa emergere i contenuti in grado di attirare una parte significativa di pubblico, Spotify è in grado di decretare il successo e il futuro di musicisti e aspiranti tali. Per questo motivo, qualunque professionista del web marketing musicale, compra ascolti Spotify per offrire maggiore visibilità ai propri clienti.

Sebbene il trend di comprare ascolti Spotify sia nato dai professionisti del settore, è una strategia che chiunque può adottare ed è in grado di regalare grandi soddisfazioni. Quali sono i passi da seguire per comprare stream Spotify?

Step 1: scegliere il miglior sito da cui acquistare ascolti Spotify

Quando si comprano ascolti Spotify, ma questo vale per qualunque servizio di interazione sui social network, la scelta del fornitore può fare un enorme differenza. Siccome si tratta di una pratica efficace e molto diffusa, i provider che offrono questo genere di prodotto nascono come funghi e non tutti sono affidabili e offrono interazioni da profili reali. Il problema è che i siti poco seri possono danneggiare la reputazione di un account. Per questo motivo abbiamo testato molti fornitori presenti in Italia, sia quelli più noti che i nuovi arrivi, e ne abbiamo selezionati 3 che sono particolarmente interessanti per comprare ascolti Spotify:

Il migliore: Followerius . E' il miglior provider in Italia e in Europa, famoso per l’alta qualità del servizio e il personale molto preparato.

. E' il miglior provider in Italia e in Europa, famoso per l’alta qualità del servizio e il personale molto preparato. Per i professionisti: SocialBoss . Coloro che si occupano di social media marketing acquistano ascolti da questo sito, famoso per la modularità dell’offerta.

. Coloro che si occupano di social media marketing acquistano ascolti da questo sito, famoso per la modularità dell’offerta. Prezzi concorrenziali: Liketron. Amato dalle start up, questo provider offre servizi di ottima qualità a dei prezzi davvero interessanti.

Followerius non è certo una sorpresa e coloro che bazzicano i social network molto probabilmente lo conoscono già. Si tratta del fornitore più famoso nel nostro paese ed è stato più volte premiato anche a livello europeo. La nostra è l’ennesima classifica che lo vede in cima e il motivo è che i suoi servizi e i suoi prodotti sono, ad oggi, imbattibili.

In primo luogo, il suo team di sviluppatori è all’avanguardia rispetto alla concorrenza, riescono sempre a individuare le nuove tendenze del web e a confezionare prodotti prima ancora che gli utenti ne sentano l’esigenza. Insomma, se un servizio appare su Followerius, nel giro di poco tempo, sarà molto molto in voga.

Gli ascolti Spotify di comprare follower sono di altissima qualità, inoltre, ogni acquisto viene seguito dall’assistenza clienti e garantito per 30 giorni. La riservatezza e la privacy dei clienti sono al sicuro e la sicurezza, per quanto riguarda sia i metodi di pagamento che i dati sensibili, vengono trattate come priorità dai gestori del servizio. Questo sito, inoltre, offre pacchetti di ogni genere e misura per tutti i social più importanti e per quelli di nicchia, cosa che consente di programmare una campagna di visibilità molto precisa e mirata, puntando dritto al target di riferimento. Se vi è rimasto qualche dubbio, date un’occhiata alle recensioni dei clienti.

I vantaggi di Followerius:

Gli ascolti Spotify hanno una garanzia di 30 giorni;

Massima trasparenza, discrezione e sicurezza;

Prodotti di alta qualità;

Tanti servizi per i social in catalogo.

Comprare plays Spotify

SocialBoss

SocialBoss è tra i tra i provider più conosciuti e apprezzati. Di norma è molto utilizzato dai professionisti del settore, sia per comprare stream Spotify che per altri prodotti. Il suo punto di forza è l’estrema modularità che consente di pianificare campagne anche a lungo termine e ampio raggio. Vanta un catalogo corposo e i prodotti sono descritti n modo dettagliato, così che anche i neofiti sono in grado di farsi un’idea e procedere serenamente all’acquisto. I prezzi su questo sito sono interessanti, inoltre, le campagne promozionali vengono organizzate con una certa frequenza e non è raro poter approfittare di offerte molto vantaggiose, non solo per promuovere lo stream delle proprie canzoni su Spotify, ma per qualunque contenuto presente sui social.

SocialBoss è davvero uno dei migliori e comprando ascolti Spotify da questo provider, si va sul sicuro, anche per quanto riguarda la privacy e i protocolli di protezione dei tati personali.

I vantaggi di SocialBoss:

Stream Spotify e altre interazioni garantiti per un mese;

Ottima qualità;

Campagne promozionali frequenti;

Assistenza clienti di prim’ordine.

Liketron

Liketron è una realtà più nuova nel panorama italiano e non ha avuto abbastanza tempo per guadagnare la stessa fama dei primi due in classifica. Tuttavia, si tratta di una piattaforma molto interessante e in continua espansione. Il rapporto qualità prezzo di questo sito è assolutamente notevole. Liketron ha, almeno per il momento, un catalogo un po’ meno fornito, ma tutti i servizi proposti sono di alto livello, inoltre, la sicurezza dei dati personali è tutelata dai più avanzati protocolli esistenti e la discrezione e la privacy sono garantite. Grazie alla sua interfaccia accattivante e intuitiva, è il sito preferito dalle nuove generazioni, che qui possono comprare ascolti Spotify e molti altri servizi Social, anche con un budget ridotto.

I vantaggi di Liketron:

Prezzi concorrenziali;

Qualità ineccepibile;

Interfaccia facile e divertente.

Step 2: Scegliere il pacchetto di ascolti Spotify più adeguato

Prima di comprare ascolti Spotify è bene avere le idee chiare sul numero di ascolti di cui ha bisogno il profilo. È abbastanza improbabile che un artista con 10 follower guadagni 1000 ascolti, per questo motivo, di norma, gli ascolti Spotify vanno comprati in modo proporzionale ai follower che devono essere più numerosi. Non succede quasi mai che un artista acquisti solo un pacchetto, di solito è bene comprare sia dei follower che degli ascolti, affinché i numeri dell’account crescano in modo armonioso e credibile.

Quindi, a seconda della particolare situazione, va scelto il pacchetto con il numero di ascolti più adeguato. I provider, in questo caso, vengono in aiuto e suggeriscono la giusta quantità di ascolti da acquistare. Di norma, se si comprano ascolti Spotify per una canzone caricata da poco sulla piattaforma, si possono scegliere pacchetti più consistenti, mentre, se si desidera rilanciare delle canzoni caricate precedentemente, sarà bene andare per gradi.

Una volta scelto il pacchetto di ascolti Spotify, bisogna inserire il link della canzone da promuovere. Nessuno dei provider che vi abbiamo consigliato, vi chiederà le credenziali di accesso del vostro account.

Step 3: Selezionare il metodo di pagamento per ordinare gli stream Spotify

Su tutti i siti della nostra classifica i metodi di pagamento seguono i più alti standard si sicurezza, inoltre offrono un ampio ventaglio di possibilità, che vanno dalla classica carta di credito alle criptovalute. Una volta inoltrato l’ordine, non rimane che aspettare la consegna.

Perché dovresti comprare ascolti Spotify?

Spotify, come dicevamo è una piattaforma di streaming musicale, dunque rappresenta il miglior trampolino possibile per promuovere i propri brani e il proprio profilo come artista. Comprare plays Spotify rappresenta un ottimo investimento, in grado di garantire:

Stream spotify organici: Le persone sono più invogliate ad ascoltare i brani che hanno già avuto un certo successo, piuttosto che quelli che non ha sentito nessuno.acquistando i play Spotify sul brano o sulla Playlist otterrai numeri molto alti di visualizzazioni. Perché? Un numero elevato di ascolti attira l’attenzione degli utenti che, incuriositi, riprodurranno spontaneamente il brano o l’intera Playlist.

La possibilità di entrare nelle playlist Spotify: La piattaforma premia i brani che ottengono moltissimi plays Spotify in poco tempo. Comprando un buon numero di stream c’è la possibilità di essere inseriti in una playlist, cosa che garantisce un numero considerevole di plays Spotify, e dei relativi guadagni, senza fare alcuno sforzo.

Aumentare il numero di follower Spotify: Le canzoni di successo si portano dietro nuovi follower e, di conseguenza, aumenteranno anche gli ascolti dei brani che si pubblicheranno in futuro su Spotify.

Quando conviene comprare plays Spotify?

Comprare plays Spotify è sempre una strategia vincente, per alcuni profili però è un must:

Un profilo di successo che lancia un nuovo brano. Il mondo della musica cambia repentinamente e, si si ha già una certa notorietà, non ci si può permettere di vederla sfumare. Ogni nuovo brano dovrà garantirsi una quantità adeguata di ascolti su Spotify.



Il profilo di un artista emergente. Spotify è una manna per gli aspiranti artisti, è un palcoscenico incredibile. Tuttavia, essendo così vasto è difficile farsi notare. Acquistare stream Spotify per i propri pezzi è un modo per risparmiare energie e risorse preziose.

Domande frequenti sull’acquisto di ascolti Spotify

È possibile comprare stream Spotify italiani?

Sui siti migliori, come il nostro primo in classifica Followerius si può scegliere di acquistare solo stream italiani.

Spotify può riconoscere gli stream falsi?

Se compri da un sito affidabile, come quelli suggeriti, è impossibile.

È legale acquistare stream Spotify?

Comprare stream Spotify è legale al 100%, non esiste alcuna legge che lo vieti.

I miei brani diventeranno davvero più popolari grazie ai plays Spotify acquistati?

Certamente sì, comprare stream Spotify è un’ottima strategia di promozione dei tuoi brani, così tu puoi concentrarti sulla qualità della tua musica.

In conclusione

Comprare plays Spotify è un passo imprescindibile ma, da solo, non è sufficiente. La musica pubblicata deve essere di ottima qualità e deve essere rivolta al giusto target. Ecco qualche altro consiglio per avere un profilo Spotify di successo: