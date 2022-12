Applicare l’eyeliner per risaltare la forma dell’occhio

Come mettere l'eyeliner in base alla forma dell'occhio? Questo è un problema che affligge tutte le donne, non solo per quanto riguarda il tipo di eyeliner da utilizzare, ma anche sul modo migliore per applicarlo. Ci sono infatti vari modi di applicarlo a seconda della forma dell'occhio: occhi a smeraldo, tondi, allungati ecc... In questo articolo vi mostreremo i vari tipi di eyeliner e vi daremo alcuni consigli su come metamorfizzi il suo look in base alla forma dell'occhio.

Quanti e quali tipi di eyeliner ci sono?

Esiste una varietà di eyeliner disponibili sul mercato. I più popolari sono quelli a matita, liquidi, in gel e in crema. Gli eyeliner a matita sono ottimi per i principianti; sono facili da applicare e da controllare. Gli eyeliner liquidi sono più difficili da usare, ma offrono una linea precisa e un colore intenso. Gli eyeliner in gel offrono una maggiore definizione rispetto agli illuminanti liquidi, pur essendo più facili da applicare rispetto agli illuminanti a matita. Quelli in crema sono solitamente in forma di pastello e offrono una copertura media e una tenuta duratura.

La prima cosa da considerare è il tipo di eyeliner più adatto alle sue esigenze: ad esempio l'eyeliner waterproof di L'Oreal, un eyeliner in gel, un eyeliner liquido o a pennarello. Gli eyeliner liquidi e in gel sono ottimi per creare una linea precisa lungo l'attaccatura delle ciglia, mentre i pennarelli le permettono di tracciare una linea più spessa o più sottile in una sola volta.

Come capire che eyeliner sei?

Quando scegliete l'eyeliner giusto per voi, tenete presente la forma dei vostri occhi! Per gli occhi smeraldo (occhi rotondi), optate per colori più tenui come i marroni o blu scuro. Per gli occhi grandi, utilizzate tonalità più scure come il nero o il viola intenso per allungare l'aspetto delle palpebre. Per gli occhi allungati (occhi con la coda appuntita), scegliete colori più brillanti come il blu o il verde per creare un trucco occhi a mandorla.

Come fare la linea con l'eyeliner?

Una volta scelto l'eyeliner giusto in base alla forma dei vostri occhi, è il momento di applicarlo! Ecco alcuni consigli e tecniche che vi aiuteranno a ottenere un perfetto cat-eye:

Iniziate a tracciare una linea sottile dall'angolo interno verso l'esterno , e poi ispessitela come desiderate al centro della palpebra; Utilizzate tratti brevi quando applicate l'eyeliner liquido o in gel; Iniziate dal centro dell'occhio e spostatevi verso l'esterno per creare un look cat-eye; Per gli occhi rotondi, usate colori chiari per ammorbidire la forma; per gli occhi allungati, scegliete tonalità più scure per aggiungere definizione; Utilizzate un pennello angolato con un eyeliner in gel o in crema per definire il bordo esterno delle palpebre; Non abbia paura di sperimentare! La pratica rende perfetti, quindi provate diversi stili e tecniche fino a trovare quello più adatto a voi!

Qual è il miglior tipo di eyeliner?

Il tipo di eyeliner più versatile è l'eyeliner waterproof. Questo perché offre colore, precisione e definizione a lunga durata. La formula resiste anche alle sbavature e allo sbiadimento, rendendolo perfetto per una serata fuori o per un look quotidiano. Inoltre, l'eyeliner waterproof è spesso disponibile in una varietà di colori, quindi si può facilmente trovare quello che si adatta meglio alla propria forma degli occhi!