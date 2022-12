Viesse Auto e l’Accademia di Belle arti di Brera insieme per un nuovo progetto

Nasce tra Viesse Auto e l’Accademia di Belle arti di Brera, un nuovo progetto che per il 2023 avrà l’obiettivo di realizzare una serie di eventi e mostre, nelle quali verranno esposte opere ed istallazioni create proprio dagli studenti della più importante Accademia d’arte di Milano.

Il primo appuntamento in agenda sarà la Mostra “12 tempi”, realizzata dagli studenti dell’Accademia di Brera e che si terrà nello spazio Contemporary di Viesse Auto, in via Melchiorre Gioia 63 e verrà inaugurata il 15 dicembre alle 18 restando aperta al pubblico fino al 30 gennaio.

“Ringraziamo i professori Marco Casentini e Dany Vescovi che da subito si sono resi disponibili a seguire questo progetto ambizioso in divenire. Per la prima volta avremo la possibilità di confrontarci e lavorare con gli studenti, di creare eventi ad hoc in cui verrà mostrato il mondo attraverso il loro punto di vista. Vorremmo spingerci oltre, coinvolgere anche studenti di aree diverse, come la comunicazione e il business, per capire e raccontare il mondo contemporaneo a 360 gradi”.

Queste le parole del Team di Viesse Auto raccontando questo evento unico nel suo genere.

Lo spazio Contemporary di Viesse Auto grazie al suo posizionamento strategico e soprattutto alla sua centralità su Milano, è diventato un punto di riferimento, un laboratorio creativo dove cultura, auto, innovazione e tecnologia trovano un punto di contatto.