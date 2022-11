‘uBroker Spa’ tra le 800 imprese italiane a maggior crescita selezionate dall’Itqf

Tra le 800 aziende italiane campionesse della crescita media annua nel triennio 2018-2021 selezionate dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ( Itqf ) c’è anche la piemontese ‘uBroker Spa’, stimato player nazionale del settore luce e gas già ‘Leader della Crescita’ per ‘Il Sole 24Ore’ e tra le 1000 imprese europee a maggior tasso di crescita per il ‘Financial Times’ .

Un’indagine autorevole, quella del centro studi teutonico, giunta alla sua quinta edizione che premia le eccellenze dell’economia italiana, posizionando uBroker alla 101esima posizione.

Per entrare in classifica è infatti necessario mostrare un tasso di crescita media annua superiore al 11,3% nel triennio preso in considerazione che tiene conto di parametri primari quali creazione di nuova occupazione e distribuzione di benessere e ricchezza sul territorio. Il settore più rappresentato è quello industriale (13,5%). Seguono tecnologia (12,4%), servizi (10,8%) e vendita & marketing (8,8%). Lombardia, Lazio e Veneto il tris di regioni dove si trovano rispettivamente il 25%, l’11% e il 10,5% delle aziende in classifica.

Fra le province con più aziende premiate Milano (107), Roma (80) e Napoli (42).

Il volume d’affari complessivo generato dalle 800 imprese d’eccellenza ha toccato quota 18,9 miliardi nel 2021, con un aumento di circa il 111% rispetto al 2018, mentre il tasso di crescita media annuale nel periodo 2018-2021 è stato del 38%. Inoltre, le 800 società degne di menzione hanno creato nel triennio oltre 46.000 nuovi posti di lavoro, in media 58 nuovi occupati per azienda.

Al fine di rientrare in classifica le aziende dovevano possedere diversi requisiti: avere raggiunto un fatturato minimo di 100mila euro nel 2018, e almeno di 1,2 milioni nel 2021; essere aziende indipendenti con sede legale in Italia; essere cresciute prevalentemente in modo organico.

L’indagine analitica dell’Itqf è stata realizzata partendo da una long list di 50mila aziende redatta tramite ricerca in banche dati pubblicamente disponibili, dati aziendali online, analisi di gare e portali di comunicazione, per un totale censito di circa 8 milioni di imprese italiane.

“Siamo onorati di questo terzo riconoscimento consecutivo in un appena anno a coronamento di un lavoro e un impegno sempre crescenti”, dichiara Cristiano Bilucaglia, Founder e Ceo di ‘uBroker Spa’, prima multiutility company ad aver azzerato le bollette di luce e gas . “Un risultato che consolida il percorso sin qui compiuto in termini di modello d’impresa sia dal punto di vista della qualità del business che dell’etica e della fiducia in costante incremento da parte dell’ampio numero di utenti che ci sceglie quale partner privilegiato per le proprie forniture, siano esse domestiche o legate alle attività delle PMI”, chiosa entusiasta il manager.