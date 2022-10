Scuole in rete per favorire la sperimentazione

L’accordo ha l’obiettivo di accrescere le sinergie per sviluppare percorsi di apprendimento finalizzati, anche attraverso i contributi delle industrie del territorio, all’innovazione, allo sviluppo, e alla sperimentazione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti della meccatronica, della robotica e dell’automazione. Per avvicinare il mondo della scuola e quello del lavoro verranno introdotti percorsi formativi, in aula e in azienda, sulle nuove competenze richieste dall’innovazione tecnologica, anche in relazione ai fabbisogni del tessuto produttivo, verranno avviate collaborazioni con altri attori istituzionali, anche per favorire gli inserimenti lavorativi e le attività di Pcto, e sarà potenziata l’offerta formativa attraverso la donazione di attrezzature e materiali di consumo da parte delle aziende, che metteranno a disposizione i loro esperti per attività di formazione, tutoraggio e promozione nei percorsi di orientamento.