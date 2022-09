Incidente a Mottalciata, un'auto si ribalta vicino alla rotonda FOTO

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 19 settembre, nel comune di Mottalciata. Stando alle prime ricostruzioni del caso, due auto sarebbero rimaste coinvolte nel sinistro: una di queste si è ribaltata completamente in prossimità della rotonda per cause ancora in via di definizione.

Sul posto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti, insieme alla Polizia Stradale. Presenti anche gli agenti della Locale che ha deviato il traffico verso altre direzioni, assieme al personale Anas e ai tecnici di SA - Sicurezza e Ambiente per la pulizia della strada.