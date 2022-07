Escort a Vercelli, cosa dicono i dati a disposizione

Il settore delle escort è in continua crescita secondo gli ultimi dati raccolti dalla directory Escort4you. Tutto il territorio italiano registra un trend positivo sia nel numero di sex workers che nel numero di richieste sui siti specializzati. Vediamo la situazione delle escort a Vercelli e nel resto della regione Piemonte.

Quante sono le escort a Vercelli e dove si trovano

Le escort a Vercelli sono circa 200, in crescita rispetto allo scorso anno dopo un leggero calo registrato tra il 2019 e il 2020. Le statistiche raccolte da Escort4you parlano di numeri raddoppiati in un solo anno, una crescita probabilmente dovuta alla fine del lockdown e delle restrizioni e al ritorno alla normalità dopo la pandemia. Un altro fattore della crescita è certamente la crisi economica che ha portato molte sex workers ad aumentare la propria presenza in rete. Le migliori escort a Vercelli si possono infatti trovare sui siti specializzati come Escort4you, che rendono comoda e semplice la ricerca di ragazze sia in città che in provincia, come anche nel resto d’Italia. Negli ultimi 10 anni si è registrata una crescita esponenziale di piattaforme di escort, tuttavia non tutte hanno l’esperienza e la competenza dei siti più famosi e da anni nel settore, i quali possono offrire annunci di escort reali e garantiti.

I prezzi delle escort in Piemonte

I costi delle escort a Vercelli sono intorno ai 70 euro: la cifra fa riferimento a una prestazione standard, dunque si tratta di un costo medio. Nel resto della regione la differenza di prezzo è a tratti anche significativa: a Torino il prezzo di una escort è intorno ai 79 euro, come anche a Verbano Cusio Ossola, meno che a Novara (80 euro), Asti (85 euro), Cuneo (89 euro) Alessandria e Biella (90 euro). In Piemonte, come nel resto del territorio, i prezzi sono in leggera crescita già da un paio di anni, una risposta del settore alla crisi economica del dopo pandemia. Ciò nonostante, le richieste sui siti come Escort4you sono aumentate considerevolmente dopo la fine del lockdown, segno che l’interesse degli italiani nel settore è di nuovo in crescita, insieme alla voglia di divertirsi dopo un periodo di chiusura e incertezza.