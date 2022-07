Icone Sacre in Argento: un regalo per occasioni speciali

Capita spesso di non sapere cosa regalare per un evento speciale come un matrimonio, una comunione, una cresima o battesimo. Tra le moltissime opzioni che possiamo utilizzare per fare un bel regalo, quella di regalare delle icone sacre è sicuramente una delle idee tra le più originali e particolari.

Questo regalo, bellissimo e con significato, non è un qualcosa che si può regalare a tutti. Infatti, la persona ideale a cui donare un’icona sacra deve essere innanzitutto credente e molto sensibile sull’argomento. Questa idea, seppur amata da molti, può risultare sgradevole o addirittura invadente per alcune persone, quindi, bisogna innanzitutto capire a chi è adatto questo tipo di regalo e in quale occasione sfoggiarlo.

Sicuramente è un regalo adatto ad eventi che abbiano funzioni religiose come battesimo, comunione, cresima e matrimoni celebrati con funzione religiosa.

Sapere i gusti del festeggiato o della sua famiglia è di fondamentale importanza, ad esempio, se sono persone molto credenti e che amerebbero ricevere questo tipo di dono è sicuramente molto azzeccato.

Esistono anche altri eventi in cui, regalare un’icona sacra in argento, non è assolutamente fuori luogo come il Natale o compleanni importanti.

Battesimo

Il battesimo è il primo sacramento religioso e non solo, infatti, nel Cristianesimo, solitamente è anche il primo evento di un bambino dato che viene celebrato quando si è ancora molto piccoli.

Spesso non si sa proprio cosa regalare data la giovane età del bambino ecco perché, regalare un’icona sacra, può essere la soluzione al problema. Questo oggetto potrebbe essere fatto in argento e raffigurare qualcosa che auguri al bambino una vita beata, come l’immagine di un angioletto che veglia su un bambino addormentato, simbolo di protezione.

In alternativa all’idea dell’angioletto si può anche optare per un’icona che raffiguri la Madonna con il suo bambino, simbolo molto bello da regalare ai genitori.

Comunione e Cresima

La comunione e la cresima sono altri due eventi da non sottovalutare e in cui donare un’icona sacra può essere un’ottima idea.

Essendo momenti molto importanti per la vita religiosa e spirituale di un ragazzo, non è insolito per le persone che partecipano a queste funzioni regalare icone sacre. Solitamente l’icona che si pone più adatta alla situazione è sicuramente quella del Cristo Pantocratore, un’immagine raffigurante Cristo che nell’atto di benedizione.

Natale

Natale per molti è il periodo dell’anno preferito, infatti, quasi tutti adorano l’aria natalizia che questo evento crea attorno a sé. Peccato che l’atmosfera spesso venga intrisa di ansia dal fatto che non si abbia proprio idea di cosa regalare per Natale a persone a noi care come fratelli, genitori, suoceri, amici stretti ecc.

Ecco perché, anche in questo caso, rifugiarsi nelle icone sacre potrebbe non essere una cattiva idea.

Ai tempi di oggi molte persone finiscono per festeggiare il Natale come fosse una semplice festa perdendo completamente il vero senso religioso e spirituale dell’evento. Se si conoscono persone a cui il Natale è molto caro anche in ambito religioso allora, quasi sicuramente, apprezzerà una raffigurazione sacra.

Si può optare per regalare un qualcosa che sia si sacro, ma anche natalizio come l’icona di un piccolo presepe adornata di luci e decorazioni natalizie.

Altre occasioni speciali

Per altre occasioni speciali come matrimoni, anniversari di nozze, compleanni o, perché no, una cerimonia di laurea, le icone sacre possono essere un regalo ben accetto e mai inadeguato.

Solitamente per queste occasioni si tende ad optare per una raffigurazione della Sacra Famiglia, un’idea universale e abbastanza versatile. Può essere regalato anche a Natale come segno di buon auspicio in famiglia, ad un matrimonio per augurare agli sposi di poter allargare presto la famiglia o ad un anniversario come augurio di rimanere sempre una famiglia unita.

Quello della Sacra Famiglia è un soggetto di un certo calibro e che racchiude molto significato. Esistono varie tipologie di queste icone: semplici e tradizionali, moderne, stilizzate o di diverse forme.

Insomma, forse in alcuni casi sarebbe bene rivalutare le icone sacre come regalo dato che, come abbiamo elencato, queste possono essere un bel segno di augurio, nonché gesto molto apprezzato e adatto a varie occasioni.