Smartphone e applicazioni: quali sono quelle che semplificano le azioni quotidiane

Gli smartphone e le app hanno semplificato la vita di tutti i giorni, mettendoci a disposizione degli strumenti in grado di aiutarci in modi considerati quasi fantascientifici, fino a pochi anni fa. Possono ad esempio permetterci di ordinare la spesa a domicilio, di gestire i nostri account bancari, e molto altro ancora. Ecco perché in questo articolo scopriremo insieme quali sono le applicazioni che semplificano, più di tutte le altre, le nostre azioni nel quotidiano.

Quali sono le app per smartphone che semplificano la vita?

Si comincia con una categoria di app molto utile, ovvero quelle che aiutano a districarsi nel traffico cittadino, fornendo informazioni preziose in tempo reale, riguardanti ad esempio gli incolonnamenti e i blocchi delle strade. A proposito di auto, esistono anche alcune app “reminder” che ci consentono di sapere sempre dove abbiamo posteggiato, così da andare incontro anche agli automobilisti più distratti e smemorati.

Si cambia settore e si passa alla spesa online, altrettanto importante. Oggi sono numerosi i supermercati che consentono, tramite il download di una app specifica o navigando via browser, di ordinare gli alimenti da smartphone e di farseli recapitare a casa, dunque con la consegna a domicilio. Naturalmente in questa categoria rientrano anche le app come JustEat, che danno la possibilità di ordinare qualsiasi tipologia di cibo da asporto, dalla pizza fino ad arrivare al kebab e al sushi. E vengono consegnate mediante i propri fattorini .

Fra le app che semplificano di molto la vita ci sono sicuramente quelle che consentono di gestire e pagare le bollette tramite il proprio smartphone. Sono diversi gli operatori, come Acea ad esempio, che propongono a chiunque sottoscrive una promo luce e gas di accedere a dei servizi molto utili, come nel caso della già citata applicazione per smartphone. Nello specifico, queste app permettono di gestire luce e gas dal telefonino, dunque in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione possibile.

Si prosegue arricchendo questa lista con altre app davvero utili, come quelle che individuano i numeri di telefono sgraditi (come quelli dei call center) bloccando in automatico le chiamate in entrata. Non potremmo poi non citare le app di home banking, che consentono di gestire dal telefono tutte le operazioni bancarie più importanti, senza avere un pc di fronte e senza doversi recare in filiale . In questo elenco figurano anche le applicazioni che consentono di pagare direttamente dal telefono, e utilissime per le micro-transazioni.

In realtà la lista prosegue, con le app per la mobilità pubblica, che danno la possibilità di essere informati in tempo reale sugli orari degli autobus, come la storica Moovit. Infine, ecco altre app ottime per facilitarci la vita, come Google Foto, Google Keep e le indispensabili applicazioni per il car sharing e il car pooling.