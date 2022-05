Il social network: la nuova frontiera del trading online

Il termine social network si riferisce alla piattaforma online utilizzata per estendere le relazioni tra le persone connesse attraverso Internet. Il social network mette in contatto tutti coloro che vogliono scambiare idee, storie o interessi di gruppo.

Oggigiorno esiste una grande prospettiva di business per tutti gli utenti di questi strumenti. Di fatto, essi si stanno dimostrando molto vantaggiosi per effettuare operazioni di investimento nel mercato azionario da qualunque dispositivo elettronico.

Da ciò nasce il termine "social trading", che rappresenta una nuova possibilità di investimento per le giovani generazioni, che sono molto propense all'uso dei social network. In questo senso, i social network sono un mezzo per entrare in sintonia con i broker più competenti e per condividere le loro conoscenze, le operazioni e i guadagni.

Usare i social network per giocare in borsa

Il social trading può essere svolto all'interno dei social network e questo rappresenta un nuovo modo di investire che si propone di mettere in comunicazione una comunità di trader per scambiare esperienze e definire strategie di investimento nel mercato azionario. La parte interessante è che i debuttanti possono entrare in questa rete e imparare dagli investitori di maggior successo, copiarli e, quindi, ottenere grandi vantaggi quando giocano in borsa.

Il modello descritto adotta i fondamenti di base di un social network, ma applicati al trading online. In questo senso, esiste il sito spiegato qui dove chiunque può ottenere idee precise sulle strategie di trading. Non si tratta di un broker di trading online, ma di un sito in cui è possibile interagire con altri trader. In altri termini, si tratta di uno strumento molto utile per unirsi ai broker supportati da questa piattaforma. Si tratta di una piattaforma in cui i nuovi imprenditori possono ricevere il sostegno diretto di investitori più esperti.

Un debuttante può assicurarsi un grande vantaggio nel seguire i trader più esperti, analizzando le loro strategie e copiando le loro azioni. Per questo motivo, il social trading è diventato un fenomeno popolare in tutto il mondo. Per la possibilità di imitare le operazioni di altri trader, il social trading è chiamato anche copy trading e molti trader forniscono questo servizio.

Come funziona il social trading

Come si è visto, il social trading è una piattaforma di trading online sulla quale è possibile comprare e vendere asset, come valute, criptovalute, materie prime e altro.

Allo stesso tempo, è una comunità di reti sociali in quanto consente l'interazione tra diversi utenti, da cui la definizione "social". L'interesse delle nuove generazioni per questo tipo di social trading ha condotto allo sviluppo di nuove tecnologie applicabili a questo settore. La piattaforma Tradingview si serve di diverse società di trading online per consentire agli utenti di effettuare operazioni reali su qualsiasi borsa valori del mondo.

Nel social trading ci sono trader professionisti che espongono i loro metodi di trading sulle piattaforme in modo che altri possano copiarli e riprodurli. In queste transazioni si verifica la cosiddetta situazione win win: da un lato, i professionisti ricevono commissioni per le loro operazioni e, dall'altro, gli utenti possono beneficiare delle loro esperienze.

Esistono due modi fondamentali in cui questa interazione può manifestarsi: il copy trading, quando l'utente copia l'ordine inviato da un altro trader così com'è; e il mirror trading, quando questa azione di copia viene eseguita in modo automatizzato.

Il gioco del social trading online

L'espressione comunemente usata per indicare il trading è "giocare in borsa". Tuttavia, non si tratta di un gioco d'azzardo: c'è il rischio reale di perdere denaro se non si sa cosa si sta facendo. Il termine gioco d'azzardo è stato accettato perché i trader sfidano costantemente se stessi e gli altri, facendo conto sulla loro capacità interpretativa dei movimenti del mercato.

Detto questo, è possibile giocare in borsa da qualunque posto dove esista:

Connessione a Internet da qualsiasi dispositivo

Capacità di accedere a una piattaforma di trading

Un dispositivo su cui sia installata l'app della piattaforma di trading

È necessario notare che il gioco in borsa non ha nulla a che fare con le scommesse o con i giochi d'azzardo; qui non si "indovina" quale valore cambierà o su quale valuta puntare. Un trader non gioca d'azzardo, ma investe sulla base della sua analisi, la quale indicherà la certezza di ottenere un profitto grazie alle decisioni di investimento prese.

Chi si affaccia al mondo del trading online deve essere consapevole che non esiste una formula magica per diventare ricchi in breve tempo, ma è possibile trarre profitto se le previsioni sono ben corroborate. D'altra parte, il mercato finanziario è suscettibile di cambiamenti che possono essere prevedibili grazie al monitoraggio storico.

Non è necessario fare grandi investimenti per il trading online; è sufficiente prepararsi sulla materia; per farlo, è necessario dedicare del tempo allo studio dell'analisi tecnica, che è essenziale per capire i comportamenti del mercato.