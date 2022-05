Pellicola protettiva in vetro temperato o pellicola in plastica?

Facciamo il punto sulle diverse protezioni dello schermo per smartphone e su tutto ciò che devi sapere per sceglierle.

Hai appena acquistato un cellulare e vuoi proteggerlo da eventuali urti? Le protezioni per smartphone offrono molti vantaggi e consentono di mantenere il proprio telefono a lungo e in buone condizioni, anche in caso di uso intensivo. Per proteggere al meglio il tuo smartphone è meglio dotarlo di due accessori indispensabili: la calotta protettiva (cover) e la pellicola. Oggi vi parleremo della pellicola protettiva, che ha lo scopo di proteggere solo lo schermo del tuo smartphone. Questo accessorio viene applicato come strato aggiuntivo sullo schermo del telefono per assorbire urti e graffi. Questa è una pellicola trasparente che non ti impedisce di utilizzare il tuo smartphone e non ha alcun effetto sulle proprietà tattili del tuo cellulare.

Perché proteggere il tuo schermo?

Anche se la loro robustezza è migliorata nel corso degli anni, i telefoni sono ancora dispositivi fragili, tanto più suscettibili ai danni poiché li usiamo tutto il giorno. Siamo ben consapevoli delle conseguenze che può avere una brutta caduta, ma non è l'unico rischio. Perché anche quando sono riposti, i nostri preziosi cellulari rischiano di essere rovinati: nelle nostre borse o nelle nostre tasche, non sono mai al sicuro da una chiave che graffierebbe uno schermo nuovo di zecca, o da un gesto goffo che li farebbe cadere a terra.

Quale pellicola protettiva scegliere?

In termini di pellicola protettiva, esistono diversi modelli. Dal più resistente al più economico, ce n'è per tutti i gusti. Il nostro consiglio è sempre quello di indirizzarti verso una pellicola protettiva in vetro temperato. Il vetro temperato, infatti, è un materiale molto resistente, studiato per assorbire i graffi e gli urti più intensi. Un vetro temperato offre una maggiore resistenza e una grande durata. Inoltre, il vetro temperato, in caso di incidente, si rompe al posto dello schermo per lasciarlo intatto in ogni circostanza. In caso di rottura non devi far altro che sostituire il tuo vetro temperato con uno nuovo.

La pellicola protettiva in plastica

La pellicola protettiva in plastica è la protezione più economica; è anche la più sommaria. Da sola, non è sufficiente per proteggere il tuo telefono, ma combinata con una custodia che copre gli angoli del dispositivo, è più che sufficiente per proteggere lo schermo da polvere e graffi. Composta da sottili strati di plastica, questa pellicola ha il vantaggio di essere quasi invisibile ed è molto facile da applicare. Non interferisce in alcun modo con il riconoscimento tattile dello schermo.