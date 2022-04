Quali sono i requisiti per trasferirsi a Dubai?

Le condizioni per vivere a Dubai variano soprattutto in base al tuo status. Dipendente, imprenditore o pensionato sono situazioni diverse. In tutti e 3 i casi, per poter risiedere in città a lungo termine, è necessario ottenere un visto di soggiorno. Questo visto può essere ottenuto se hai: un permesso di lavoro, una società operante nell'emirato o una situazione finanziaria che ti consenta di farlo. La vita a Dubai è diversa da quella che si conosce nel nostro Paese. Vivere a Dubai significa vivere in un “melting pot” e in una città dinamica e moderna che gode del sole tutto l'anno. Tra isole artificiali e grattacieli non esiste un quartiere "migliore". Tutto dipenderà interamente dal tuo modo di vivere: da solo, con la famiglia? In una casa o in un appartamento? Ai margini delle spiagge, vicino a scuole, lavoro, centri commerciali e strutture? Dubai è una città molto grande, quasi 70 km da nord a sud e la scelta è ampia!

I motivi per trasferirsi a Dubai

L'espatrio è spesso un'occasione per fare il punto sulla nostra vita, sulla nostra carriera e intraprendere la realizzazione di un progetto che ci sta a cuore come imprenditore! Se hai già un'idea o un progetto definito ma ti senti un po' perso su come formalizzarlo, prima di trasferirti negli Emirati Arabi, sarà utile chiedere informazioni all'ambasciata o ancora meglio a specialisti che possano darti una risposta affidabile come Falcon Advice, sulle formalità amministrative, lavoro, istruzione dei figli, alloggio, costo della vita, quartieri in cui abitare, meteo, attività e così via.



Andare a vivere a Dubai per creare la propria azienda in una free zone

Questo è il fattore principale che spinge a trasferirsi a Dubai, segue la sua vantaggiosa tassazione che si ottiene insediando la propria azienda in una delle tante free zone della città. Una free zone è un luogo che gode di vantaggi fiscali e che mira a promuovere gli investimenti attirando gli imprenditori che desiderano ottimizzare la propria tassazione. A Dubai non mancano le free zone ed è possibile beneficiare di notevoli vantaggi come nessuna imposta sul reddito o sulle società e molto altro. Creando la tua attività in una free zone, sarai proprietario al 100% del tuo capitale e potrai richiedere un visto di soggiorno per te stesso, per la tua famiglia e per i tuoi dipendenti.

