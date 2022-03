Mi-To: Raspini presenta il prosciutto aromatizzato al vermouth

Il 29 marzo, nel suggestivo scenario dello SNODO – OGR Officine Grandi Riparazioni, Raspini S.p.A. ha presentato il suo nuovo Prosciutto cotto di Alta Qualità aromatizzato al Vermouth: MI-TO. E ha annunciato il proseguo dell’importante sodalizio con il Giro d’Italia come Partner Ufficiale.

Una serata unica e partecipata che ha visto il debutto di MI-TO, un prosciutto cotto di Alta Qualità, frutto di anni di ricerca, aromatizzato al Vermouth. Il prodotto per il food-pairing firmato Raspini e realizzato in collaborazione con COCCHI, l’eccellenza del vermouth piemontese, è dedicato a bartender e a tutti i locali che fanno del momento dell’aperitivo il loro punto di forza.

MI-TO è prodotto dalla selezione esclusiva di carni pregiate di suini nati e allevati in Italia. Frutto di una lavorazione accurata è un prodotto innovativo per via della ricetta unica realizzata dal mastro aromatiere: la dolcezza del miele, la purezza del sale rosa dell’Himalaya, i profumi del macis e del coriandolo e la robustezza del ginepro compongono un bouquet di profumi e di sapori inimitabile che viene impreziosito e caratterizzato da una nota inconfondibile, Piemontese al 100%: il VERMOUTH.

MI-TO è un prodotto nato dalla contaminazione tra food e beverage e dal felice incontro di due eccellenze del territorio.

Raspini ha realizzato uno stampo dedicato per conferire una forma unica perché il prodotto si presti a tutte le ricettazioni di gastronomia: ideale per panini, toast e tramezzini gourmet.

È versatile: può essere degustato in purezza a freddo con taglio fine o essere servito a caldo, dove le note agrumate emergono e danno carattere al prodotto. MI-TO stimola la voglia di creare nuove esperienze di gusto.

La presenza del “Trofeo Senza Fine”, l’iconica opera che premia il vincitore del Giro d’Italia, è stato il segno più tangibile dell’impegno assunto da Raspini per sostenere, come Partner Ufficiale per il triennio 2022/2024, una delle più amate manifestazioni sportive italiane, il Giro d’Italia e il Giro-E.

“Raspini ha deciso di sostenere la corsa rosa come Partner Ufficiale anche per il triennio 2022/2024 in quanto questo è l’unico evento in grado di unire l’Italia attraversando le sue strade da nord a sud, da est a ovest e di accomunare ed appassionare i giovani e gli adulti, le donne e gli uomini attraverso le gesta degli atleti che vi prendono parte; – dichiara Edoardo Vernetti, direttore generale di Raspini SpA - alla stessa stregua la nostra azienda intende unire ed allietare tutti gli italiani attraverso la diffusione delle sue eccellenze della salumeria e della tradizione gastronomica piemontese”.

Una partnership storica che ha visto Raspini presente nelle edizioni 2004, 2005, 2006 e 2007, anno in cui la “Corsa Rosa” prese il via dal suo stabilimento piemontese.

Un legame ristabilito nella 104° edizione, quella dello scorso anno, e si rinsalda per il prossimo triennio come Partner Ufficiale, dando sostegno anche al Giro-E, la manifestazione che si svolge negli stessi giorni e sulle stesse strade della Corsa Rosa, ma dedicata alle e-bike, dove l’azienda di Scalenghe schiererà la sua squadra brandizzata.

Quella con il Giro d’Italia è una collaborazione che va oltre la semplice partnership: rappresenta un filo rosso che si snoda negli anni più o meno recenti e racconta l’Italia, attraversandola da Nord a Sud.

Ma non solo, per Raspini rappresenta un’occasione unica per far assaporare la bontà dei propri prodotti, per incontrare e coinvolgere clienti e consumatori, per consolidare rapporti e stringerne nuovi, mettendo in primo piano l’attenzione per l’alta qualità che contraddistingue l’azienda.

Raspini si unirà quindi alla Carovana Rosa che attraverserà l’Italia, per portare, con grande entusiasmo, i profumi e i sapori del Piemonte in eventi organizzati ad hoc e golose iniziative da vivere giorno dopo giorno, per tutto il mese di maggio.