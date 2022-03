Ampliamento Maxi Di: a Vercelli arrivano 80 lavoratori da Spinetta Marengo

Maxi Di chiude il magazzino merci di Spinetta Marengo e, da aprile, trasferisce un'ottantina di lavoratori nel nuovo polo realizzato nell'area industriale di Vercelli, frutto di un ampliamento portato a termine nel corso dell'anno 2021.

Un trasferimento non indolore per i lavoratori che, nei mesi scorsi, sono stati protagonisti di proteste e scioperi: dopo una lunga trattativa l'assemblea sindacale, alla fine, ha approvato la bozza di intesa che prevede il trasferimento ad aprile per chi accetterà di venire a Vercelli, mantenendo tutti i diritti maturati e un bonus di 7.500 euro. Buonuscita di 10.500 euro netti, invece, per chi lascerà il gruppo.