Sabato l'addio a Ludovica, morta a 15 anni su una giostra

Si svolgono sabato, alle 10, nella palestra dell'oratorio maschile San Giuseppe di Trecate, i funerali di Ludovica Visciglia, la quindicenne morta dopo un tragico incidente avvenuto su una giostra del luna park di Galliate.

Per la morte della giovane sono indagati un borgosesiano, proprietario della giostra sulla quale è avvenuto l'incidente, e il figlio 17enne che la stava manovrando al momento dell'incidente.

Lunedì mattina c'è stato un sopralluogo del pm Paolo Verri e dei tecnici dello Spresal a Galliate. Il magistrato ha visionato la giostra dove sabato sera si è consumata la tragedia nella quale ha perso la vita la 15enne, ricoverata in gravissime condizioni e poi morta nelle ore successive all'incidente al Maggiore di Novara.

Sarà l'autopsia a dover dare delle risposte per chiarire le cause della morte della 15enne. Al momento sono due gli indagati, il proprietario del Tagadà, un uomo di Borgosesia, e il figlio 17enne, che sembra stesse manovrando la giostra al momento dell'incidente. Le loro posizioni sono al vaglio della procura di Novara e di quella per i minori di Torino. Gli inquirenti stanno anche cercando di capire se la giostra fosse stata posizionata in un'area idonea e sicura, sembra infatti che non convinca la troppa vicinanza a degli alberi.