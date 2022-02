“Stasera cosa cucino?”: scegli carne piemontese di qualità direttamente a casa tua!

Quante volte capita di tornare a casa dopo una giornata di lavoro e non avere nessuna voglia di mettersi ai fornelli. Inoltre, il frigorifero è vuoto e mancano le idee…ecco allora che la carne di Casa Serra è ciò che fa per te! una soluzione per un pasto veloce, semplice e di qualità…spedito direttamente a casa tua!

Casa Serra, un Eco resort & spa, ubicato nelle campagne dell’Astigiano, è anche azienda agricola, che si occupa di allevamento di bovini allo stato brado. L’azienda gestisce in prima persona l’intera filiera, dalla riproduzione all’allevamento alla vendita della carne direttamente ai clienti.

Casa Serra propone una serie di piatti di carne piemontese di qualità, già pronti, ideali per chi vuole prodotti genuini, ma non ha tempo per cucinare o per chi ha ospiti improvvisi che desidera stupire.

Puoi scegliere l’arrosto di Casa Serra, lo spezzatino al sugo di pomodoro, carote e patate, il bollito misto tradizionale piemontese, la rolata farcita…tutto spedito sottovuoto, in comode porzioni da due persone, e pronto in pochi minuti!

Scegli i cotti di Casa Serra https://www.casaserra.it/negozio/#cotti

Casa Serra

Frazione Montegrosso 98, 14100 Asti

0141-295172

340-1876549

info@casaserra.it