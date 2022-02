5 consigli per ridare vitalità e lucentezza alla pelle stanca

Capita di guardarsi allo specchio e di notare dei cambiamenti progressivi sulla pelle del viso. Oltre all’età che avanza, c’è anche da considerare l’impatto di una serie di fattori, che accelerano l’invecchiamento della pelle. Ci sono comunque dei sistemi e dei prodotti che consentono di ridare lucentezza alla pelle del viso, rendendola più vitale e contrastando lo stress ossidativo causato dalla produzione dei radicali liberi. In sintesi, lo scopo è eliminare le cellule morte in superficie e consentire alle cellule giovani di emergere più facilmente.

Assolutamente sì alla protezione solare

La pelle del viso tende a spegnersi e a invecchiare precocemente per via dell’impatto delle radiazioni solari. Dunque, è importantissimo usare la crema protettiva, in qualsiasi stagione dell’anno, o intervenire con alcuni prodotti di skin care contenenti un filtro solare che funga da scudo contro i raggi UV del sole, proteggendo così la lucentezza e la salute della pelle.

Idratazione e beauty routine quotidiana

Nessuno dovrebbe mai rinunciare alla propria beauty routine quotidiana, indispensabile per consentire alla pelle di rigenerarsi. L’idratazione è uno step fondamentale per mantenere la pelle giovane, elastica e brillante, così come lo scrub, che permette di eliminare le cellule morte e di favorire l’ossigenazione della pelle. Infine, è necessario fare una pulizia del viso accurata, per rimuovere le particelle di smog e i residui di trucco.

L’importanza delle maschere per il viso

Il viso va protetto, e la pelle deve essere costantemente nutrita. Una cute trattata con le maschere di bellezza giuste, infatti, assume un incarnato più solare e più in salute. Esistono moltissime maschere utili da questo punto di vista, come quelle nutrienti alle alghe, o i prodotti agli olii essenziali. Infine, ecco altri trattamenti favolosi come le maschere a base di burro di karité.

Un aiuto prezioso proviene dal siero

Il siero può essere visto al pari di un “frullato concentrato” di elementi nutritivi, come l’acido ialuronico, gli amminoacidi, le vitamine e altri elementi antiossidanti. Per via della presenza ti tutti questi ingredienti rivitalizzanti, è essenziale valutare l’inserimento di questo trattamento nella propria routine di bellezza e scoprire meglio a cosa serve il siero per il viso leggendo le guide online degli esperti , che trattano l’argomento in maniera dettagliata. In linea generale, questo prodotto aiuta la pelle a riacquisire il suo colorito naturale, combattendo il grigiore tipico della cute spenta e non al top. Prima di proseguire con l’ultimo consiglio, è bene sottolineare che esistono diversi sieri, e che non tutti sono adatti ad ogni tipologia di pelle.

Attenzione anche alla tavola

La salute e la brillantezza della pelle devono essere curate anche a tavola, abbracciando una dieta sana ed equilibrata. Cibi come il junk food, le fritture e i grassi possono infatti causare degli squilibri di sebo, che si rifletterebbero negativamente sulla lucentezza del viso e sulla salute della pelle. Infine, conviene bere molta acqua per idratare la cute.