"Siamo vegani, diciamo no al vaccino Covid perché testato sugli animali" [VIDEO]

Esentati dal vaccino anti-Covid 19, testato sugli animali, perché vegani. È questa la richiesta dell'Associazione Vegani Internazionale che questa mattina ha organizzato l'ennesimo sit-in di protesta davanti al palazzo della Regione. Alla manifestazione era presente il varallese Antonino Curio, presidente dell'Associazione Vegani Internazionale, conosciuto, nel vercellese per essere stato protagonista di molte azioni clamorose di protesta contro la caccia e contro alcune delle tradizionali manifestazioni del territorio, come le Corse dei Buoi di Caresana e Asigliano.

«Noi - spiega Curcio - non siamo no-vax, infatti ci curiamo con farmaci generici, che non sono testati sugli animali».





In UK dibattito sui vaccini

«Noi chiediamo - aggiunge - lo stato di obiettori di coscienza sul vaccino contro il Covid perché è testato sugli animali, non per motivi complottisti. Da anni combattiamo contro la vivisezione». Negli scorsi mesi in Inghilterra, patria dei diritti, si era acceso un ampio dibattito sull'esenzione per i vegani dal siero anti Covid.

No all'abbattimento dei cinghiali

AVI oggi è in piazza Castello, insieme alle Iene Vegane, anche per protestare contro l'abbattimento di 50 mila cinghiali in Piemonte ordinato dalla Regione contro la peste suina. «Il virus - spiega Curcio - non si trasmette all'uomo: la caccia selettiva ne favorirebbe la diffusione, perché spingerebbe gli animali spaventati dagli spari verso i centri abitati e gli allevamenti».