Incidente sulla Trossi, automobilista in ospedale

E' ancora da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 7 febbraio, lungo la Trossi, tra i comuni di Sandigliano e Gaglianico. Stando alle informazioni raccolte, due auto si sono scontrate lungo la carreggiata e una di queste ha terminato la sua corsa all’interno di una cunetta.

Sul posto è giunto il personale del 118 che ha provveduto ad assistere un uomo, rimasto ferito nell’accaduto, in seguito trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. L’altra conducente, invece, sarebbe stata aiutata da un passante a uscire dal proprio mezzo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico è al momento rallentato per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli.