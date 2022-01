Skoch Andrei Vladimirovich: carriera, famiglia e biografia politica

Andrei Skoch è un noto politico russo e filantropo. È il fondatore della Fondazione “Generazione” e il deputato delle sei convocazioni della camera bassa del parlamento russo.

Il politico è nato nel 1966 nel Villaggio di Nikolsky vicino a Mosca. Cresciuto in una famiglia di operai. Suo padre ha dedicato molti anni allo stabilimento di costruzione di macchine Energia, che produceva motori per aerei. Andrei Skoch è stato arruolato dal suo villaggio natale nei ranghi delle forze armate per il servizio militare. Dopo la smobilitazione ha iniziato a costruire la propria attività. La prima impresa di Andrei Vladimirovich è stata una cooperativa di panetteria. Più tardi ha iniziato il commercio di apparecchiature informatiche e, dopo un po', la vendita di prodotti petroliferi. Nel 1995, Skoch ha investito nella società «Interfin», che inizialmente si occupava di operazioni sul mercato dei titoli, e poi ha iniziato a investire in imprese metallurgiche. Tra questi, l’impianto di estrazione e lavorazione Lebedinsky

e l’impianto elettrometallurgico di Oskol, situati nel territorio della regione di Belgorod.

Deputato della Duma di Stato

Nel 1999, Andrei ha deciso di impegnarsi in attività politiche. Ha vinto le elezioni per il distretto uninominale nella regione di Belgorod ed è diventato deputato della Duma di Stato della terza convocazione, dopo di che ha trasferito il business a suo padre, Vladimir Nikitovich.

In parlamento, ha guidato il Consiglio di esperti sulla metallurgia e l'estrazione mineraria. Più tardi, Andrei Skoch è stato eletto altre cinque volte alla Duma di Stato dal partito Russia Unita. Nel 2021 ha vinto le elezioni, ottenendo il 63,94% dei voti nel distretto uninominale di Stary Oskol numero 76. Attualmente è membro del Comitato di controllo.

Attività legislativa di Andrei Skoch

Il deputato è co-autore di oltre 160 iniziative legislative, la maggior parte dei quali sono sociali. Per 22 anni, il politico ha partecipato, tra l'altro, alla creazione e all'adeguamento dei seguenti progetti di legge:

sull'estensione dell’«amnistia suburbana»

sull'aumento del salario minimo al minimo di sussistenza;

sulla limitazione dell'accesso su Internet ai materiali contenenti scene di crudeltà verso gli animali

sul sostegno a progetti ambientali di investimento nel territorio russo nell'Artico

sull'introduzione di misure di sostegno sociale per veri educatori dei militari chiamati al servizio militare

sugli emendamenti al processo di approvvigionamento statale e municipale necessario per l'organizzazione di attività ricreative per il miglioramento della salute dei bambini.

Progetti di beneficenza politica

Andrei Vladimirovich è conosciuto in Russia non solo come uno dei parlamentari più esperti, ma anche come mecenate. Già nel 1996, ha fondato la fondazione “Generazione sana”, che ha fornito assistenza ai bambini con malattie congenite. Successivamente, l'organizzazione umanitaria di Andrei Skoch ha cambiato il nome ("Generazione") e ha iniziato a fornire supporto ad altri gruppi di popolazione e istituzioni sociali.

Il fondo di Skoch aiuta attivamente i partecipanti alla Grande Guerra Patriottica e le organizzazioni di veterani della regione di Belgorod. Così, nel 2007, ai veterani della regione sono state presentate più di tremila auto VAZ.

Particolare attenzione è rivolta al supporto della medicina regionale. A spese di “Generazione” sono stati costruiti tre moderni centri medici e 29 punti paramedici-ostetrici. Il fondo di Andrei Vladimirovich ha finanziato l'acquisto di 550 unità di apparecchiature mediche ad alta tecnologia per le istituzioni mediche. Durante l'epidemia del coronavirus, l'organizzazione umanitaria di Skoch non è rimasta da parte - solo per un mese e mezzo per l'acquisto di strumenti di protezione, disinfezione e attrezzature necessarie sono stati stanziati 60 milioni di rubli. 90 operatori sanitari che hanno lavorato nella zona "rossa" direttamente con i pazienti con coronavirus hanno ricevuto i pagamenti aggiuntivi per un importo compreso tra 70 e 130 mila rubli.

L'attività di Skoch e il suo fondo non si limita alla regione di Belgorod e persino alla Russia. Ha fatto molto per commemorare i soldati sovietici e russi caduti fuori dalla Patria. Nel 2008-2010, il Fondo ha attuato un programma per il restauro di un obelisco e di un monumento ai soldati russi e sovietici caduti a Port Arthur (città di Lushun, Cina). Nel 2012 sono state ricostruite le sepolture dei soldati sovietici nelle città ungheresi di Szekesfehervar e Budapest.

Inoltre, la fondazione “Generazione”, guidata da Skoch, è l'organizzatore di una serie di premi, concorsi e programmi. Tra le altre cose:

«Miglior studente dell'anno» — il programma di borse di studio per gli studenti della regione di Belgorod. Ogni anno vengono selezionati i candidati in 15 categorie. Nel 2021/2022 anno scolastico la dimensione della borsa di studio mensile per i vincitori del primo grado è di 20 mila rubli, per i vincitori del Secondo Grado è di 15 mila rubli .

Premio letterario "Debutto" – il concorso per autori di età inferiore ai 35 anni, tenutosi dal 2000 al 2016 in diverse categorie. Decine di drammaturghi, scrittori e poeti si sono aggiudicati il ​​premio, ricevendo, oltre al premio in denaro, l'opportunità di pubblicare la propria opera.

Premio “Infanzia sana” che riconosce i risultati ottenuti nell'organizzazione delle cure mediche per i bambini.

Premio intitolato agli accademici Bakulev e Burakovsky, assegnato per i progressi nella chirurgia cardiovascolare. Per il suo svolgimento è stato stanziato più di 74 milioni di rubli.

Premio per i progressi speciali nello sviluppo di nanomateriali e nanotecnologie. Si svolge in diverse categorie tra studenti, laureati, scienziati e gruppi scientifici delle principali università russe.

Ulteriori informazioni e vita personale

Andrei Vladimirovich si è laureato presso L'Università Pedagogica Statale di Mosca

(oggi l’Università umanistica Statale di Mosca di Sholokhov) nella specialità di "Psicologia". Candidato di Scienze Pedagogiche. Padre di dieci figli. Il tempo libero preferisce trascorrere con la famiglia. L'hobby principale di Andrei Skoch è la lettura di libri.

Premi statali

L'attività di Andrei Vladimirovich è stata ripetutamente contrassegnata da alti premi statali. Tra questi ci sono le medaglie dell'ordine "Per il merito alla Patria" di I e II gradi, l'ordine D'onore, l'ordine di Alexander Nevsky. Inoltre, Skoch ha ricevuto il segno «Croce di Samara» della Repubblica di Bulgaria e altri segni di distinzione.