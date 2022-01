Cerchi temi gratuiti per progettare il tuo sito web? Trova un template di design e modificalo in VistaCreate

Se desideri utilizzare un template per creare un nuovo sito, sappi che lo puoi fare gratuitamente. Che tu voglia creare un negozio online, un sito di ristoranti, un sito di fotografia, un portfolio, un blog o una semplice landing page, troverai il template di cui hai bisogno.

Una volta scelto, il tuo template è completamente personalizzabile: cambia la posizione e il design del tuo testo (dimensioni, font, colore…), aggiungi immagini, video, effetti di scorrimento e tutte le funzionalità di cui hai bisogno come il pagamento online, il sistema di prenotazione, il modulo di contatto e così via. Ogni sito è unico e può essere modificato all'infinito. Se hai già le idee chiare sul design del tuo sito, puoi utilizzare un template vuoto o minimalista e progettarlo interamente secondo i tuoi desideri e le tue esigenze.

I template progettati in modo professionale ti consentono di creare facilmente design straordinari per ogni occasione. Se poi non hai esperienze nella grafica, nessun problema! Usa un template gratis dell'editor di VistaCreate per personalizzare uno qualsiasi degli oltre 50.000 formati di design e creare immagini professionali in pochi click.



A cosa serve realmente un template per personalizzare un sito?

Il template è veloce da configurare. Un template è una nuova pelle del sito che puoi scaricare da uno dei tanti siti forniti a questo scopo. Applicato alla creazione di un sito web, un template o un tema o anche un modello grafico è un mezzo per separare il contenuto editoriale dalla forma. Un template funge quindi da modello in cui sono modificabili solo alcuni elementi contenuti nel testo, immagini, colori e sfondo.Veloce da configurare, un tempate è tuttavia rapidamente limitato se non è supportato da un editor qualificato. Ecco perché con VistaCreate puoi personalizzare in modo semplice e gratuito grazie a delle funzionalità avanzate.

Qual'è il potenziale offerto da un template di VistaCreate?

Un template per sito è un modello pronto all'uso. La sua formattazione è quindi già fatta: modelli, elementi di design... Rimane comunque personalizzabile. I colori, le immagini, il layout possono essere modificati secondo le tue esigenze. La scelta del template è determinante per la tua visibilità.

Un sito di e-commerce, ad esempio, non sarà progettato allo stesso modo di un sito istituzionale. Per scegliere un modello, considera: di scegliere un modello correlato al tuo settore di attività; prendi ispirazione dai siti dei tuoi concorrenti; elenca le funzionalità di cui hai bisogno.

Più raffinati nel design, i template di VistaCreate offrono maggiore comfort nella gestione e personalizzazione. In effetti, questi sono più appropriati e offrono aggiornamenti regolari. Anche le funzionalità sono più estese. Con questo template, il potenziale del tuo sito è completamente ottimizzato!

Installazione del template

Ora che hai scelto il tuo template gratuito, è necessario installarlo. Configura il modello in base alle tue esigenze. Ottimizzalo per un riferimento naturale. Migliora la User Experience: home page, integrazione dei filtri di ricerca, ecc. Attenzione: leggi la descrizione del template prima di testarlo per verificare quali azioni sono incluse nel pacchetto. La scelta di un modello gratuito generalmente include l'assistenza durante la sua installazione. Pertanto, puoi beneficiarne anche senza particolari conoscenze tecniche.

Il tempalte deve essere in grado di adattarsi a tutti gli schermi

Oggi, la maggior parte delle persone visiterà il tuo sito Web da un dispositivo mobile. Devi assicurarti che l'esperienza utente non sia deludente su uno smartphone. Questo è il motivo per cui è fondamentale che il tempalte scelto sia completamente compatibile con i dispositivi mobili.

Preferibilmente, opta per un tema di design reattivo, che si adatterà in modo nativo a tutte le dimensioni dello schermo. Prendi anche l'abitudine di visualizzare in anteprima il tuo sito su tutti i dispositivi prima di pubblicare qualsiasi cosa. Con Vistacreate la funzionalità è sempre disponibile.

Aggiornamenti del template

Regolarmente, un template VistaCreate aggiorna i temi e i plug-in offerti. Gli aggiornamenti sono frequenti, garantendone il corretto funzionamento. Hanno un supporto e una comunità più attivi. Il loro sviluppo è continuamente ottimizzato. L'utilizzo di un template gratuito è consigliato per la sua soluzione chiavi in ​​mano, ma anche per la qualità del monitoraggio e dell'assistenza. Se però cerchi qualcosa di ancora più completo e funzionale, potrai acquistare delle estensioni da aggiungere al tuo template gratuito. La selezione di un template non è un compito facile, si consiglia sempre di essere guidati nella scelta per garantire che la maggior parte delle funzionalità delle specifiche siano realizzabili. Poiché scegliere il tuo template su misura non è facile, non esitare a chiedere consiglio ai professionisti di VistaCreate.