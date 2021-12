Occasione di lavoro: il Comune assume due muratori

Il Comune assume 2 operaio specializzato muratori con un contratto a tempo pieno indeterminato (Categoria B, posizione economica B1) da destinare al settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche.

I requisiti richiesti sono avere almeno 18 anni; aver frequentato la scuola dell'obbligo, aver maturato un'esperienza da muratore per almeno 3 anni; avere la patente di guida di categoria B ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici.

La chiamata avverrà tramite il Centro per l'Impiego di Vercelli; l'avviso verrà pubblicato sul sito www.agenziapiemontelavoro.it al link: https://www.agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=747. Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle ore 8 del giorno 20/01/2022 alle ore 23:59 del giorno 21/01/2022, esclusivamente on-line nei giorni indicati nella sezione "chiamata pubblica", dove sono presenti tutte le informazioni riguardanti gli avviamenti a selezione art. 16 legge 56/87. Le domande pervenute al di fuori della fascia indicata non saranno ritenute valide e non sarà dato riscontro.

Le persone interessate dovranno superare una prova selettiva pratica tesa a verificare il corretto intervento rispetto a un lavoro proposto e la conoscenza tecnica delle attrezzature da utilizzare per le attività oggetto delle mansioni.

La data di svolgimento della prova selettiva verrà successivamente comunicata tramite pubblicazione sul sito di Vercelli all’indirizzo www.comune.vercelli.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.